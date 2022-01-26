Випадково знайшли джерело: в Ісландії відкриють нову лагуну з термальною водою

Ісландія відома своїми термальними джерелами. Чимало туристів їдуть туди не тільки милуватися вражаючою природою, а й щоб поніжитися у теплій воді просто неба.

Мандрівникам презентували новий проєкт під назвою Forest Lagoon ("Лісова лагуна" – переклад 24 канал).

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Джерело знайшли під час будівництва

Ідея створити лагуну прийшла під час будівництва автомобільного тунелю Vaðlaheiðargöng. Тоді випадково знайшли невідоме раніше джерело геотермальної води.



Так виглядатиме спа-центр / Фото Forest Lagoon

Спершу знахідці були не надто раді – вона заважала будівництву тунелю. Але потім джерело вирішили перетворити на розкішний спа-курорт.

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Інтер'єр оздоблять деревом / Фото Forest Lagoon

Нову лагуну планують відкрити наприкінці березня або на початку березня. Гостям запропонують ніжитися у великих басейнах, наповнених гарячою водою.



Після купання можна буде розслабитися біля каміна / Фото Forest Lagoon

Довкола лагуни розташований сосновий ліс Вадласкогур – саме завдяки йому нова атракція одержала свою назву.

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Вхід коштуватиме близько 45 доларів / Фото Forest Lagoon

Що очікує на відвідувачів

Щоб передати лісову атмосферу, інтер'єр оздоблять натуральним деревом.

У спа-центрі буде великий басейн площею понад 500 метрів, один гарячий басейн, а також басейн з холодною водою.

Гості зможуть відпочити у двох барах на воді, а також розслабитися в сауні.

Квитки вартуватимуть близько 45 доларів.

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