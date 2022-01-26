Випадково знайшли джерело: в Ісландії відкриють нову лагуну з термальною водою
Джерело:Travel and Leisure
Ісландія відома своїми термальними джерелами. Чимало туристів їдуть туди не тільки милуватися вражаючою природою, а й щоб поніжитися у теплій воді просто неба.
Мандрівникам презентували новий проєкт під назвою Forest Lagoon ("Лісова лагуна" – переклад 24 канал).
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Джерело знайшли під час будівництва
Ідея створити лагуну прийшла під час будівництва автомобільного тунелю Vaðlaheiðargöng. Тоді випадково знайшли невідоме раніше джерело геотермальної води.
Так виглядатиме спа-центр / Фото Forest Lagoon
Спершу знахідці були не надто раді – вона заважала будівництву тунелю. Але потім джерело вирішили перетворити на розкішний спа-курорт.До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
Інтер'єр оздоблять деревом / Фото Forest Lagoon
Нову лагуну планують відкрити наприкінці березня або на початку березня. Гостям запропонують ніжитися у великих басейнах, наповнених гарячою водою.
Після купання можна буде розслабитися біля каміна / Фото Forest Lagoon
Довкола лагуни розташований сосновий ліс Вадласкогур – саме завдяки йому нова атракція одержала свою назву.
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Вхід коштуватиме близько 45 доларів / Фото Forest Lagoon
Що очікує на відвідувачів
- Щоб передати лісову атмосферу, інтер'єр оздоблять натуральним деревом.
- У спа-центрі буде великий басейн площею понад 500 метрів, один гарячий басейн, а також басейн з холодною водою.
- Гості зможуть відпочити у двох барах на воді, а також розслабитися в сауні.
- Квитки вартуватимуть близько 45 доларів.