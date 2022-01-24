Рейтинг склав онлайн-ресурс Money.co.uk, проаналізувавши понад 10 мільйонів хештегів в соціальній мережі Instagram. Виявилося, що один готель лідирує зі значним відривом.

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Burj Al Arab в Дубаї



Цей готель вважають "найінстаграмнішим" у світі / Фото Unsplash

Абсолютним рекордсменом став Burj Al Arab в Дубаї. Туристи відмітили його на своїх фотографіях майже 2,5 мільйони разів.

Burj Al Arab офіційно є п'ятизірковим готелем. Однак його називають "семизірковим" за розкішний сервіс. Гостям тут пропонують меню подушок, трансфер на Rolls-Royce та чимало можливостей зробити розкішне фото.

Також до п'ятірки найкрасивіших готелів увійшли:

Soneva Jani, Мальдіви,

Bellagio, Лас-Вегас,

The Plaza, Нью-Йорк,

The Beverly Hills Hotel, Каліфорнія.

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Soneva Jani на Мальдівах



Будиночки для гостей / Фото Soneva Jani

Цей готель пропонує мандрівникам неперевершений панорамний вид на океан. Гості тут мешкають в невеликих дерев'яних бунгало, що розташовані просто на воді.

Bellagio у Лас-Вегасі



Розкішний готель приваблює любителів дорогих інтер'єрів / Фото Bellagio Las Vegas



Тут можна провести ніч по-королівськи / Фото Bellagio Las Vegas

Це великий п'ятизірковий готель-казино. Головною "родзинкою" закладу є світло-музичний фонтан біля входу.

Bellagio є одним з найбільших готелів у світі – у ньому розташовано 3950 номерів.

The Plaza в Нью-Йорку



Інтер'єр готелю The Plaza / Фото Palm Court / Tripadvisor

Дуже красивий готель з розкішними інтер'єрами. Гостей вражають численні вітражі, мармур, колони, кришталеві люстри та інші символи життя багатих і знаменитих.

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The Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесі



Готель The Beverly Hills / Фото Tripadvisor

У цьому готелі яскравий та нестандартний інтер'єр. Завдяки своєму оригінальному дизайну він став справді культовим серед туристів.

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