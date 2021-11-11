Випередив Іспанію та Грецію: який турецький курорт очолює середземноморський туризм

Південне місто Туреччини Анталія продовжує залишатися найпопулярнішим туристичним місцем у Середземномор'ї. За 10 місяців готелі цього курорту прийняли майже 9 мільйонів відпочивальників.

До турецького курорту їдуть туристи з понад 60 країн. Українці – одні з найчастіших гостей.

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Найпопулярніший курорт Середземномор'я

Попри пандемію COVID-19 люди продовжують подорожувати. Серед країн Середземномор'я лідером стала Туреччина. Іспанія посіла друге місце у рейтингу, а Греція – третє.

На відпочинок до Анталії приїжджають туристи з України, Німеччини, Польщі, Казахстану, Румунії, Нідерландів та Великобританії.

До кінця вересня Анталія прийняла вдвічі більше туристів, ніж іспанська Майорка, яку ми вважаємо найсильнішим конкурентом. Острови прийняли 3,5 мільйона туристів, а ми побачили прибуття 8,5 мільйонів відвідувачів. Ініціювати туристичний рух під час пандемії та зробити його стійким, було важливим успіхом,

– сказав Еркан Ягджі, голова Асоціації середземноморських туристичних готельєрів.

Яка ситуація з туризмом у Туреччині

2021 рік вважається роком відновлення туризму. Ягджі зазначив, що цього року в уряд сподіваються досягти позначки в 9 мільйонів туристів. Наразі потік охочих відпочити в Анталії триває, хоча сезон закінчився. Крім того, люди активно продовжують бронювати номери на 2022 рік.

Туристична індустрія Туреччини першою продемонструвала світові можливість безпечного туризму навіть в умовах пандемії. Це стало можливим завдяки співпраці між державним і приватним сектором. Уряд подбав про заходи безпеки в аеропортах, транспорті, готелях та інших туристичних закладах. Важливу роль у цьому успіху зіграла програма сертифікації відвідувачів.