Вперед до моря: найкращі напрямки для пляжного відпочинку у 2022 році

Якщо ви плануєте відпустку до моря, але не може обрати, куди вирушити, варто звернути увагу на рейтинг Travellers' Choise 2022 туристичної платформи Tripadvisor.

Щороку експерти аналізують відгуки своїх користувачів та визначають кращі з кращих туристичні напрямки, ресторани, розваги, готелі та пляжі. Окремою категорією Tripadvisor Travellers' Choise 2022 були напрямки для пляжного відпочинку. Цей рейтинг точно допоможе визначитися з місцем для наступної відпустки.

Це цікаво Відпочинок на будь-який смак: чому мандрівники обирають мережу готелів Otium в Туреччині

Канкун, Мексика

Фото Tripadvisor

Мексиканський Канкун – чудове місце як для веселого молодіжного, так і спокійного сімейного відпочинку. Тропічний клімат забезпечує мандрівникам найкращий пляжний відпочинок, а крім того, тут можна знайти й інші розваги – руїни цивілізації Мая Ель-Рей, Яміль Луум, тематичний музей Мая, Музей текіли з дегустаціями та багато іншого.

Балі, Індонезія

Фото Tripadvisor

Мальовничі краєвиди Балі здатні підкорити серце кожного туриста. У поєднанні з лагідним сонцем, білосніжними піщаними пляжами та кришталевою водою вони забезпечать ідеальний відпочинок. А ідеальні умови для дайвінгу, атмосферні храми та цікава фауна зроблять його ще веселішим.

Крит, Греція

Фото Tripadvisor

Крит недаремно називають перлиною Греції. Мандрівники оцінять не лише ідеальні умови для лінивого пляжного відпочинку, а й цікаві варіанти дозвілля. Тут усе нагадує про історію та міфи стародавньої цивілізації, що надасть вашій відпустці особливого шарму.

Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Фото Tripadvisor

Місто Кабо-Сан-Лукас завоювало репутацію чудового місця для відпочинку для різних мандрівників – і тих, які шукають веселощів, і тих, які прагнуть втекти від гамору. Тут знайдуться пляжі на будь-який смак – спокійні для охочих поніжитися на сонечку та поплавати і активні для фанатів серфінгу та активних розваг.

Плая-дель-Кармен, Мексика

Фото Tripadvisor

Плая-дель-Кармен – це одне з найкращих у світі місць для дайвінгу. Любителів підводного плавання приваблюють цікаві печери та активне життя морських жителів. Крім того, місто є розвиненою версією рибальського селища, і може запропонувати інші розваги – заповідник грайливих павукоподібних мавп, руїни Коба та інше.

Домінікана

Фото Tripadvisor

Домініканська Республіка – відмінне місце для райської відпустки. Її запорукою є вічне літо, мальовнича природа та бездоганні пляжі. Домінікана заслуговує особливої уваги любителів дайвінгу та снорклінгу, адже потішить їх багатою морською фауною, красивими рифами та цікавими фрагментами затонулих піратських кораблів.

Майорка, Балеарські острови

Фото Tripadvisor

До запальної Майорки з'їжджаються тисячі туристів, адже вона може догодити кожному. Пляжі та гроти, величний гірський хребет, романтичні рибальські селища, масштабні оливкові сади роблять її по-справжньому казковим островом.

Хургада, Єгипет

Фото Tripadvisor

У Хургаді на подорожувальників чекають коралові рифи та лазурні води Червоного моря. За приємною ціною туристи отримують можливість комфортно відпочити, відвідати Аравійську пустелю і колоритні міські квартали та насолодитися дайвінгом.

Тенерифе, Канарські острови

Фото Tripadvisor

Тенерифе може вразити не лише прекрасними пляжами, а й неповторними вулканічними пейзажами. Місцевість Тенерифе дуже контрастна, а тому навряд чи зможе набриднути. Давні ліси, бухти з чорним піском, колоритні селища, гірські масиви створюють справжній рай для подорожувальників.

Корсика, Франція

Фото Tripadvisor

Відпустка на французькому острові Корсика стане гармонійним поєднанням європейського та тропічного відпочинку. Тут можна погуляти цікавими містечками, полежати на пляжі та дослідити місцеві гори.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут

Також до рейтингу найкращих напрямків для пляжного відпочинку потрапили:

Родос, Греція Аруба Пхукет, Таїланд Санторіні, Греція Ріо-де-Жанейро, Бразилія Шарм-ель-Шейх, Єгипет Острів Оаху, Гаваї Гоа, Індія Ямайка Фортуна-де-ла-Сан-Карлос, Коста-Рика Седона, Аризона Прая Гранде, Бразилія Орландо, Флорида Кампус-ду-Жордау Баньос, Еквадор

Яким відпочинок на морі був раніше: дивіться відео