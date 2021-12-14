Вперше за 45 років: у Барселоні відкрили нову вежу собору Саграда Фамілія

У Барселоні офіційно відкрили вежу Діви Марії знаменитого собору Саграда Фамілія. Вона стала другою за висотою баштою храму.

Над Барселоною засяяла вежа Діви Марії

Нова башта заввишки 138 метрів, а її верхівку прикрасила величезна 12-кінцева зірка, вагою у 5,5 тонни. Вежа Діви Марії стала першим добудованим елементом собору Святого Сімейства з 1976 року.

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На вежі Діви Марії засяяла 12-кінцева зірка / Фото з твітера La Sagrada Família

З нагоди відкриття вежі її підсвітили біло-блакитною ілюмінацією, що символізувала плащ Діви Марії. Архієпископ Барселони Хуан Хосе Омелла освятив башту. Місцеві мешканці вважають відкриття вежі початком відродження міста після пандемії коронавірусу.

Урочисте відкриття вежі Діви Марії: дивіться відео



Крім того, ця урочиста подія ознаменувала завершальну стадію будівництва храму, який можна назвати спорудою з найтривалішим терміном будівництва у світі. Зведення собору розпочали ще у 1882 році, тобто воно триває вже майже 140 років.

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Архітектором храму став Антоніо Гауді, і з самого початку він був переконаний, що не доживе до закінчення його будівництва. Раніше собор планували добудувати до 2026 року, коли виповниться 100 років від смерті Гауді, проте пандемія зруйнувала ці плани. Наразі орієнтовна дата закінчення невідома.

Початок фінального етапу будівництва означає, що невдовзі розпочнуть зводити ще 5 веж, які й зроблять храм Саграда Фамілія найвищою релігійною спорудою в Європі.

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