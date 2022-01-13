Вразять кожного мандрівника: 4 місця, які можна побачити тільки в Туреччині

Туреччина – найпопулярніший напрямок серед українців. Розповідаємо про цікаві та маловідомі місця, які обов'язково варто відвідати у цій країні.

Долина Нарман

Це місце недарма називають "долиною казкових фей". Тут туристи можуть гуляти долиною, обабіч якої розташовані химерні червоні скелі.

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Пейзаж долини Нарман / Фото 24 канал

Вони сформувалися внаслідок того, що м'яка глиниста порода вивітрюється та вимивається, а твердіше каміння зверху залишається. Космічні пейзажі долини приваблюють мандрівників та любителів яскравих фото.

Озеро Тортум



Озеро Тортум / Фото 24 канал

Гірське озеро величезного розміру вражає яскравим кольором води. Тут можна побачити неймовірне поєднання прозорих блакитних вод та скель, що оповиті хмарами.

В озері також бере початок водоспад Тортум – один із найбільших у світі серед тих, що утворилися внаслідок землетрусу.

Розкопки Трої

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.



Руїни Трої / Фото Turkey Web Portal

Вчені шукали це легендарне місце дуже довго, а в 1870 році Генріху Шліману нарешті вдалося відшукати залишки Трої. Це давнє місто-фортеця розташоване на березі Егейського моря, біля сучасного поселення Тевфікіє.

Археологи нарахували у місті понад 10 культурних шарів – тобто Троя була знищена та відбудована чималу кількість разів.

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Каппадокія



Пейзаж Каппадокії / Фото Unsplash

Цей дивовижний край приваблює тисячі туристів щороку. Тут можна помилуватися неймовірними гірськими пейзажами, відвідати будинки, храми й навіть пожити в готелі, що розташований у скелях.

У кожну пору року тут відбувається вражаючий фестиваль повітряних куль – у небо запускають сотні різнокольорових куль, на яких летять туристи.