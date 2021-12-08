Взимку на море в Туреччину: чому такий відпочинок стає шалено популярним

Теплий клімат та низькі ціни приваблюють все більше українців на турецькі курорти. Дізнайтеся, чим там можна займатися взимку і яка погода чекає на туристів.

Туреччина – надзвичайно популярна курортна країна. Однак відпочинок на морі там доступний лише в теплу пору року. Втім, все більше туристів їдуть на турецькі курорти взимку.

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Мандрівників приваблюють низькі ціни, відсутність натовпів та спокійна атмосфера курортів.

Низькі ціни

Взимку можна придбати путівку на 2 осіб до п'ятизіркового готелю навіть за 400 доларів. За ці гроші туристи отримують спокійний відпочинок в умовах весняної погоди.



Навіть взимку на узбережжі досить тепло та зелено / Фото Unsplash

Саме тому українці все частіше вирушають в Туреччину не тільки на Новий рік, а й протягом усього зимового сезону.

Чим зайнятися на курорті взимку

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Готелі пропонують гостям чималий вибір розваг: анімацію, дискотеки, спортивні зали, хамам тощо. У багатьох готелях є теплі басейни – у них можна купатися протягом усього року.



Взимку в Туреччині можна зайнятися гастротуризмом / Фото Unsplash

Комфортний клімат дає змогу насолоджуватися природою, гуляти та відвідувати пам'ятки, яких в Туреччині є безліч.

Температура вдень тут становить 17 – 18 градусів тепла, що дає змогу інколи навіть ходити у футболках.

Туристам, які приїжджають на свята, пропонують святкові банкети та розваги.



Туристам пропонують чимало розваг / Фото Unsplash

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Дехто їде в Туреччину зимувати

Віддалена робота та фриланс відкривають кордони: все більше людей хочуть проводити зиму в комфортному кліматі біля моря.

Чимало "зимівників" обирають Туреччину. Тут можна наймати житло, або навіть поселитися на кілька тижнів чи місяців у готелі – ціни у зимовий сезон дозволяють не витрачати шалених коштів.

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