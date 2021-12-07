Баптистерій – це прибудова до церкви або окрема будівля, призначена для проведення обряду хрещення. Цей восьмикутний басейн візантійського періоду був розташований у західній частині церкви Анайя – однієї з найбільших церков Західної Анатолії.

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Баптистерій відмінно зберігся

Наукове дослідження замку Кади як важливої частини культурної спадщини регіону проводиться під керівництвом пані Зейнеп Меркангез – академіка Егейського університету. За її словами, археологічні розкопки принесли багато сюрпризів, але знахідка баптистерію особливо схвилювала її. Він зберіг свою структурну цілісність і несе дуже важливу інформацію про свій період.

Баптистерій ми знайшли випадково. Його особливість у тому, що він набагато величніший, ніж аналоги,

– розповіла Зейнеп Меркангез.

Баптистерій для обряду хрещення, побудований у 5 столітті / Фото DHA

Директор археологічного музею Айдина Абдулбарі Йилдиз зазначив, що місце розкопок має багату історію, що розпочалася ще у 4 столітті до нашої ери. Сьогодні Кушадаси є популярним туристичним місцем, куди приїжджають тисячі відпочивальників.

Замок Кади-Курган є унікальним місцем, де на трьох акрах землі можна знайти церкву, 2 баптистерії та ісламську залу для молитов.

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