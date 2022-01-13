Як безкоштовно пересісти у перший клас у літаку: кумедний лайфхак від стюардеси
Джерело:The Sun
Стюардеса Рейчел Салліван поділилася у мережі лайфхаком, який може допомогти охочим безкоштовно подорожувати першим класом літака. Він підійде для пар або ж для друзів, які мандрують разом.
Перший клас для "молодят"
За словами стюардеси, коли вона подорожує зі своїм чоловіком, вони прикидаються молодятами. Спеціально для таких випадків пара має футболки з написом "Медовий місяць".
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У більшості випадків, працівники аеропорту чи члени екіпажу літака хочуть привітати новоспечене подружжя, зокрема зробити їхню подорож комфортнішою та пересадити їх до першого класу. Звичайно, це працює лише тоді, коли у кращому салоні залишаються вільні місця.До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
Для підтвердження своїх слів Рейчел опублікувала в тіктоці відео, в якому показала себе з чоловіком в одязі молодят, місця у першому класі літака, які дісталися їм безкоштовно, та ще один бонус – пляшечку шампанського та горішки.
Користувачі мережі, які переглянули відео понад 4 мільйони разів, оцінили лайфхак стюардеси. Однак дехто з них засумнівався у тому, що він працює:
- "Нам потрібно це спробувати";
- "Щоразу, коли літаємо, вбираємося в одяг молодят і отримуємо безкоштовні напої";
- "Ми робимо так само";
- "Ми були у схожих футболках у наш справжній медовий місяць, але навіть не змогли сісти поруч".