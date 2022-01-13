Як безкоштовно пересісти у перший клас у літаку: кумедний лайфхак від стюардеси

Стюардеса Рейчел Салліван поділилася у мережі лайфхаком, який може допомогти охочим безкоштовно подорожувати першим класом літака. Він підійде для пар або ж для друзів, які мандрують разом.

Перший клас для "молодят"

За словами стюардеси, коли вона подорожує зі своїм чоловіком, вони прикидаються молодятами. Спеціально для таких випадків пара має футболки з написом "Медовий місяць".

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У більшості випадків, працівники аеропорту чи члени екіпажу літака хочуть привітати новоспечене подружжя, зокрема зробити їхню подорож комфортнішою та пересадити їх до першого класу. Звичайно, це працює лише тоді, коли у кращому салоні залишаються вільні місця.

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Для підтвердження своїх слів Рейчел опублікувала в тіктоці відео, в якому показала себе з чоловіком в одязі молодят, місця у першому класі літака, які дісталися їм безкоштовно, та ще один бонус – пляшечку шампанського та горішки.

Користувачі мережі, які переглянули відео понад 4 мільйони разів, оцінили лайфхак стюардеси. Однак дехто з них засумнівався у тому, що він працює:

"Нам потрібно це спробувати";

"Щоразу, коли літаємо, вбираємося в одяг молодят і отримуємо безкоштовні напої";

"Ми робимо так само";

"Ми були у схожих футболках у наш справжній медовий місяць, але навіть не змогли сісти поруч".

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