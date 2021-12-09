Як компактно зібрати валізу у подорож: секрети від колишніх стюардес

Важко знайти більш досвічених мандрівників, ніж члени екіпажу літака. Вони знають усі секрети легких перельотів та правильного упакування багажу, адже роблять це по кілька разів на день.

Саме тому стюардеси та бортпровідники з радістю діляться порадами, аби допомогти менш досвіченим туристам. Нещодавно вони розповіли, як компактно та зручно скласти валізу у поїздку.

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Мінімум місця – максимум користі

Дейзі Вайт, яка працювала стюардесою протягом 12 років, розповіла, як використати вільний простір максимально ефективно. За її словами, пару шкарпеток можна загорнути разом із двома трусиками, а бюстгальтери – акуратно скласти всередину суконь чи футболок.

Також колишня бортпровідниця рекомендує брати із собою максимально легке та необ'ємне взуття. Варто постаратися, аби воно було універсальним та пасувало до різних обставин – оберіть шльопанці чи сандалі, в яких ви зможете піти і на пляж, і до ресторану.

Якщо ви збираєтесь туди, де холодно, замість того, щоб пакувати теплі речі у багаж – одягніть їх, а до валізи покладіть легкі майки та футболки,

– сказала Дейзі Вайт.

Що стосується косметики та засобів гігієни, рідкі продукти варто переливати у маленькі пляшечки. Також можна купувати тверді шампуні та кондиціонери для волосся – це набагато зручніше, компактніше та екологічніше.

Складіть капсульний гардероб

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Капсульний гардероб – найкращий вибір для подорожі / Фото Freepik

Ще одна колишня стюардеса Ханна Мерфі радить туристам вивчити концепцію капсульного гардероба, і використовувати її в житті та в подорожах. Вона передбачає, що увесь одяг об'єднаний одним стилем і його можна комбінувати та замінювати у різних образах.

До прикладу, до одних і тих самих штанів можна одягнути різні сорочки, футболки чи взуття. Такий підхід до одягу дозволяє брати із собою мінімум речей, і при цьому виглядати красиво та різноманітно.

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