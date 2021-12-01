Як не натрапити на шахраїв у Єгипті: 4 популярних схеми обману

Єгипет – чудова країна що приваблює туристів з усього світу. Однак там, де є мандрівники, завжди є й нечесні люди, які хочуть на них нажитися.

Дізнайтеся, як не потрапити "на гачок" до шахраїв і зекономити свої гроші, час та нерви. І, головне, не забувайте – не всі люди хочуть вас ошукати, тому ставтеся до оточуючих привітно і по-дружньому.

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"Добрі" продавці

Коли прийдете на ринок, вам можуть запропонувати подарунки та презенти, "абсолютно безкоштовно". Не потрібно брати їх – адже вас не відпустять, поки не залишите "пожертвування".



На ринку не варто приймати подарунки від незнайомих людей / Фото Unsplash

Вас проведуть містом

Незнайомці на вулиці можуть запропонувати провести вас найкоротшими та найбезпечнішими шляхами. За таку послугу з вас потім неодмінно вимагатимуть чайові.

Таксі

Якщо сідаєте у таксі з лічильником, переконайтеся, що його увімкнули. Інакше потім вартість поїздки буде оголошена на розсуд таксиста.

Якщо ж лічильника у таксі немає – домовтеся про вартість наперед. Бо сума може виявитися значно вищою за ту, на яку ви розраховували.

Жінкам не радять їздити у таксі на самоті з метою безпеки. Краще подорожувати удвох або компанією.

Не просіть вас сфотографувати

Місцеві мешканці можуть розцінити це як додатковий заробіток. Окрім того, не забувайте, що в будь-якій подорожі не варто довіряти дорогі ґаджети незнайомцям.



Не тримайте цінні речі у легкодоступних місцях / Фото Unsplash

Інші правила безпеки у Єгипті:

Не приєднуйтеся до великих скупчень людей, особливо до політичних зібрань. Одягайтеся консервативно, коли вирушаєте в місто. Найкраще – подорожувати в компанії, особливо вночі.

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Також варто пам'ятати ключові правила поведінки в будь-якій країні світу: