Як не витрачати зайвих грошей в аеропорту: 5 геніальних способів
Джерело:Matador Network
Усі мандрівники знають, що ціни в аеропортах часто кусаються. Дізнайтеся, як зекономити на воді, гарячих напоях, користуванні інтернетом тощо.
Не кожен із цих лайфхаків працюватиме щоразу. Але спробуйте скористатися ними – вони справді можуть вберегти ваші гроші та нерви.
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Принесіть із собою термос та чайні пакетики
Якщо ви не можете жити без гарячого чаю або кави, а ціни в аеропорту чималенькі, принесіть напої з собою. Так, вас не пропустять із рідиною. Але ніхто не забороняє взяти термос або власну чашку з пакетиками чаю.
Ви можете попросити наповнити ваш посуд гарячою водою у якомусь із закладів або на борту літака.
Спробуйте взяти заморожену воду
Усім відомо, що через особистий огляд не можна пройти із водою. Але заморожену воду в пляшці можна спробувати пронести.
Але врахуйте, що вода має бути ідеально замороженою — якщо рідина розтане, її доведеться викинути.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Візьміть із собою зручне пальто з великою кількістю кишень
Такий одяг допоможе не переплачувати за багаж – у нього можна помістити потрібні вам речі та взяти в салон як додаткову ручну поклажу. Окрім того, одягом можна вкритися або використовувати його замість подушки як в залі очікування, так і в літаку.
В аеропорту можна зекономити на напоях / Фото Unsplash
Знайдіть безкоштовний Wi-Fi
Зазвичай біля залів очікування бізнес-класу або лаунж-залів можна зловити Wi-Fi. Спробуйте приєднатися до нього – часто він безкоштовний.
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Якщо потрібно зарядити телефон, пошукайте телевізор
В аеропортах часто непросто знайти розетки. А от телевізорів зазвичай чимало. Спробуйте знайти телевізор, до якого зможете дістати – на задній панелі можуть бути USB-порти. Під'єднайте туди свій телефон.
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