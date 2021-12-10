Як не загубити багаж: цей пристрій потрібен кожному туристу

Кожен мандрівник задумувався, що ж робитиме, якщо усі його речі раптом загубляться під час перельоту або поїздки автобусом. Однак є прилад, який допоможе мандрувати безпечніше.

Чимало туристів навіть не здогадуються про існування GPS-трекера для багажу. Достатньо поставити пристрій у валізу та встановити мобільний додаток – і ви завжди будете знати, де ваші речі.

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Що таке GPS-трекер

Це мініатюрний маячок, що синхронізується зі смартфоном або ноутбуком за допомогою мобільного зв'язку або GPS.

У чому переваги трекера

Сьогодні мандрівники можуть придбати як окремі пристрої, так і валізи з вбудованим трекером.

Серед переваг трекерів також те, що вони можуть довгий час працювати без потреби заряджати ґаджет.



Трекер не займає багато місця / Фото NutTag

Зазвичай батарейки в трекері працюють кілька місяців. Навіть якщо ви загубите багаж, часу на пошуки точно вистачить.

Недоліки трекера

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У GPS-трекерах використовують складну супутникову технологію для пошуку точки, де зараз перебуває ваша валіза. Саме GPS має найбільше покриття у світі.

Однак серед недоліків цієї технології – сигнал може бути заблокований фізичними перешкодами. Такими перешкодами можуть стати будівлі, стіни, перебування під землею або в тунелі тощо.



Будівлі або тунелі можуть стати на заваді правильній роботі трекера / Фото Unsplash

Ваші речі можуть опинитися в одному із таких місць – тоді знайти їх за допомогою трекера буде майже неможливо.

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Скільки коштує трекер

Найпростіші моделі можна придбати за суму близько 100 гривень. Серйозніші та надійніші трекери вартують від 800 гривень.

Надійні варіанти від популярних брендів обійдуться 2 – 4 тисячі гривень.