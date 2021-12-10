Многие туристы даже не догадываются о существовании GPS-трекера для багажа. Достаточно поставить устройство в чемодан и установить мобильное приложение – и вы будете всегда знать, где ваши вещи.
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Что такое GPS-трекер
Это миниатюрный маячок, синхронизирующийся со смартфоном или ноутбуком с помощью мобильной связи или GPS.
В чем преимущества трекера
Сегодня путешественники могут приобрести как отдельные устройства, так и чемоданы со встроенным трекером.
Среди преимуществ трекеров также то, что они могут долгое время работать без необходимости заряжать гаджет.
Трекер не занимает много места / Фото NutTag
Обычно батареи в трекере работают несколько месяцев. Даже если вы потеряете багаж, времени на поиски точно хватит.
Недостатки трекера
В GPS-трекерах используют сложную спутниковую технологию для поиска точки, где сейчас находится ваш чемодан. Именно GPS имеет самое большое покрытие в мире.
Однако среди недостатков этой технологии сигнал может быть заблокирован физическими препятствиями. Такими препятствиями могут стать здания, стены, нахождение под землей или в тоннеле.
Здания или туннели могут помешать правильной работе трекера / Фото Unsplash
Ваши вещи могут оказаться в одном из таких мест – тогда найти их с помощью трекера будет почти невозможно.
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Сколько стоит трекер
Самые простые модели можно приобрести за сумму около 100 гривен. Более серьезные и надежные трекеры стоят от 800 гривен.
Надежные варианты от популярных брендов обойдутся 2 – 4 тысяч гривен.