Многие туристы даже не догадываются о существовании GPS-трекера для багажа. Достаточно поставить устройство в чемодан и установить мобильное приложение – и вы будете всегда знать, где ваши вещи.

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Что такое GPS-трекер

Это миниатюрный маячок, синхронизирующийся со смартфоном или ноутбуком с помощью мобильной связи или GPS.

В чем преимущества трекера

Сегодня путешественники могут приобрести как отдельные устройства, так и чемоданы со встроенным трекером.

Среди преимуществ трекеров также то, что они могут долгое время работать без необходимости заряжать гаджет.



Трекер не занимает много места / Фото NutTag

Обычно батареи в трекере работают несколько месяцев. Даже если вы потеряете багаж, времени на поиски точно хватит.

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Недостатки трекера

В GPS-трекерах используют сложную спутниковую технологию для поиска точки, где сейчас находится ваш чемодан. Именно GPS имеет самое большое покрытие в мире.

Однако среди недостатков этой технологии сигнал может быть заблокирован физическими препятствиями. Такими препятствиями могут стать здания, стены, нахождение под землей или в тоннеле.



Здания или туннели могут помешать правильной работе трекера / Фото Unsplash

Ваши вещи могут оказаться в одном из таких мест – тогда найти их с помощью трекера будет почти невозможно.

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Сколько стоит трекер

Самые простые модели можно приобрести за сумму около 100 гривен. Более серьезные и надежные трекеры стоят от 800 гривен.