Лайфхаком поділилася туристична агенція "Леслі" у своєму акаунті в тіктоці. Працівники радять позначити ваш візочок за допомогою кульки з гелієм.

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Ця порада є корисною під час відвідування парків на кшталт Діснейленду. Там – безліч батьків з малюками, які залишають свої візочки скрізь. "Транспортний засіб" дитини дуже легко загубити серед такої кількості людей та візків.



Кулька з гелієм допоможе швидко знайти візок / Фото Unsplash

Також порада знадобиться тим, хто хоче відвідувати популярні музеї, ресторани та інші пам'ятки. Ви можете залишити візок та не боятися, що потім не зумієте відшукати його серед натовпу.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Як це працює

Прив'яжіть кульку на ручку візка. Залиште достатньо довгий мотузок, щоб кулька перебувала на висоті 2,5 – 3 метри.

Так ви зможете побачити візочок вашої дитини здалеку. Кулька буде майоріти над головами людей і одразу кинеться вам в очі.

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Користувачі мережі доповнюють цей лайфхак. Вони радять закріпити на возик спеціальний браслет, що світиться у темряві. Так ви одразу впізнаєте свій "транспорт" у вечірній або нічний час.