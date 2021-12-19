Як відпочивати у Єгипті дешевше: поради тим, хто їде вперше

Існують невеликі лайфхаки, що допоможуть зробити відпочинок бюджетнішим. Дізнайтеся, як зекономити на буденних речах – це особливо корисно тим, хто приїжджає до країни надовго.

Торгуйтеся

Єгипет – арабська країна. Люди тут полюбляють ходити на ринок і обов'язково торгуватися. Торгуйтеся і ви – не соромтеся пропонувати нижчу ціну на товар, що вам сподобався.

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На ринку обов'язково потрібно торгуватися / Фото Unsplash

В Єгипті можна торгуватися і з таксистами – крім випадків, коли вони беруть з вас плату згідно з лічильником. Але робити це потрібно перед поїздкою – щоб і ви, і таксист знали про умови, на яких їдете.

Шукайте розпродажі

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.



У торгових центрах часто бувають розпродажі / Фото Unsplash

Дивно звучить, але в торгових центрах часто можна купити набагато дешевші речі, ніж на базарі. В універмагах та шопінг-молах дуже часто проводять розпродажі – тому не забувайте завітати туди.

Якщо прийшли купувати речі на ринок, обов'язково порівняйте ціни на один товар у кількох місцях. Також не забувайте торгуватися.

Якщо вам сподобалася річ, але ви не хочете переплачувати, спробуйте розвернутися і піти. Зазвичай у цей момент продавець називає реальну суму, за яку готовий її продати.

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Безлімітні ресторани



Спробуйте знайти ресторани з безлімітною їжею / Фото Unsplash

Ця порада підходить тим, хто приїздить до Єгипту на тривалий час – наприклад, зимувати. Або мешкає у місті, а не в готелі з "все включено".

Щодня їсти у різних закладах може виявитися досить дорого. Однак в Єгипту є чимало ресторанів, у яких ви платите тільки за вхід. А от їсти можете скільки завгодно.

Зазвичай піти у такий заклад набагато вигідніше, ніж платити за кожну страву окремо у звичайному ресторані.