Як взяти на борт літака додаткову ручну поклажу: лайфхак з пакетом
Джерело:Dip
Цей спосіб може допомогти на тих рейсах, де вашу ручну поклажу перевіряють безпосередньо перед посадкою у літак.
Цей хитрий секрет розкрив співробітник однієї з авіакомпаній. Спосіб називається "дьюті-фрі" і може допомогти вам не залишитися без потрібних речей.
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Не викидайте пакет
У пакеті з дьюті-фрі можна взяти додаткові речі / Фото Unsplash
Після того, як придбали сувеніри в дьюті-фрі, обов'язково збережіть фірмовий пакет. Він може знадобитися вам під час наступного перельоту.
Річ у тім, що сумки з магазинів безмитної торгівлі у більшості авіакомпаній не вважають ручною поклажею. Тобто ви можете провозити їх на додачу до валізи або рюкзака.Coral – це гірськолижно! Оберіть варіант зимового відпочинку на будь-який смак на сайті Coral Travel.
Покладіть необхідні речі у такий пакет – висока ймовірність, що працівники авіакомпанії при посадці не будуть перевіряти, що там.Зверніть увагу! Деякі авіакомпанії все ж обмежують кількість сумок, які можна взяти на борт. І навіть пакет із дьюті-фрі вас змусять покласти всередину основного предмета ручної поклажі. Або ж віддати у багаж, якщо місця у ваших сумках немає.
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