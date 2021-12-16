Як взяти на борт літака додаткову ручну поклажу: лайфхак з пакетом

Цей спосіб може допомогти на тих рейсах, де вашу ручну поклажу перевіряють безпосередньо перед посадкою у літак.

Цей хитрий секрет розкрив співробітник однієї з авіакомпаній. Спосіб називається "дьюті-фрі" і може допомогти вам не залишитися без потрібних речей.

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Не викидайте пакет



У пакеті з дьюті-фрі можна взяти додаткові речі / Фото Unsplash

Після того, як придбали сувеніри в дьюті-фрі, обов'язково збережіть фірмовий пакет. Він може знадобитися вам під час наступного перельоту.

Річ у тім, що сумки з магазинів безмитної торгівлі у більшості авіакомпаній не вважають ручною поклажею. Тобто ви можете провозити їх на додачу до валізи або рюкзака.

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Покладіть необхідні речі у такий пакет – висока ймовірність, що працівники авіакомпанії при посадці не будуть перевіряти, що там.

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Деякі авіакомпанії все ж обмежують кількість сумок, які можна взяти на борт. І навіть пакет із дьюті-фрі вас змусять покласти всередину основного предмета ручної поклажі. Або ж віддати у багаж, якщо місця у ваших сумках немає.