Які аеропорти світу розташовані одразу у 2 країнах і чи можна в них вийти "не туди"

Зазвичай такі аеропорти розташовані на кордоні 2 країн. Або так сталося, що ними управляє більше, ніж одна держава в силу певних причин.

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Аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург (BSL)



Аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург / Фото Wikipedia

Цей аеропорт запланували, як двосторонній об'єкт. Він розташований майже на перетині кордонів Франції, Швейцарії та Німеччини.

Хоча аеропорт розташований у Франції, користується ним ще й Швейцарія. Тут усе поділено на сектори: кожна країна має у власному секторі власні прикордонні пункти та митників.

Цікаво те, що магазині на французькій стороні тут приймають оплату в євро, а на швейцарській – у франках.

Аеропорт Женеви (GVA)



Аеропорт Женеви / Фото Wikipedia

Цей аеропорт повністю розташований на швейцарській землі. Але його злітно-посадкова смуга перетинає французький кордон.

Коли у 1950-роках влада Швейцарії захотіла розширити злітно-посадкову смугу, це було можливо зробити тільки на територію Франції. Тоді країни підписали договір та обмінялися рівнозначними земельними ділянками.

Смугу розширили, а Франції надали право користуватися частиною аеропорту. "Французька зона" пов'язана із територією Франції спеціальною дорогою. Відтак французи можуть сісти на літак, фактично, всередині власною країни, не перетинаючи швейцарський кордон.

Міжнародний аеропорт Гібралтару (GIB)



Аеропорт Гібралтару / Фото Wikipedia

Цей аеропорт є прикладом не співпраці, а суперництва. За територію Гібралтару точаться суперечки між Великою Британією та Іспанією.

Аеропорт побудували напередодні Другої світової війни в декількох метрах від іспанського кордону. До того ж як свідчить Іспанія, цю землю не внесли в Утрехтський договір, згідно з яким її передали Великій Британії.

У 2006 році настало тимчасове потепління у відносинах між країнами й вони домовилися експлуатувати аеропорт спільно. Новий термінал мав бути доступний з іспанського боку.

Але цього не сталося. В аеропорті завершили тільки Британську частину терміналу. Мандрівники, які прибувають з Іспанії, змушені проходити прикордонний перехід.