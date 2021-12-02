Яких місць у літаку варто уникати, щоб не замерзнути: досвід стюардеси

Політ у літаку, особливо якщо він тривалий, хочеться зробити якомога комфортнішим. Чи не найважливіше для цього – правильно обрати місце.

Стюардеса Вікторія Лі, яка веде блог про подорожі у тіктоці, розповіла мандрівникам, яких місць у літаку варто уникати тим людям, які часто мерзнуть у польоті. Це особливо актуально у холодну пору року, коли погода за бортом не тішить теплом.

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Як не замерзнути у літаку

За словами Вікторії, під час польоту найхолодніше буває пасажирам, які сидять у рядах під номерами 7 – 15. Тож якщо ви передбачаєте те, що можете замерзнути, краще обрати місце в іншій частині літака.

Також на сидіннях біля вікна, очевидно, холодніше, ніж біля проходу, просто тому що вони ближче до зовнішньої частини літака,

– додала бортпровідниця.

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Підтримання помірної температури повітря на борту літака необхідне для безпеки мандрівників. Дослідники ASTM з'ясували, що існує зв'язок між високими тиском і температурою у салоні та ризиком пасажирів втратити свідомість, що трапляється доволі часто. Тож низьку температуру забезпечують для того, щоб знизити кількість таких інцидентів.

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Звісно, це також має свої нюанси. Людям, чутливим до холоду, важко почуватися комфортно у таких умовах. Саме тому їм стануть у пригоді знання про найхолодніші місця у літаку. Окрім того, не потрібно забувати й про теплий одяг, шкарпетки чи плед, які слід взяти із собою на борт.