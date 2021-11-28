Цю пораду дала мандрівникам стюардеса Фіона Маллісон. Жінка пропрацювала бортпровідницею 16 років.
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Де не варто сідати у бізнес-класі
Навіть у бізнес-класі можна потрапити на не надто хороше місце. Таким колишня стюардеса назвала останній ряд, після якого починається економ-клас.
Річ у тому, що в економ-класі попереду майже завжди розташовують дитячу колиску. Там більше місця, тому батьків з малюками садять туди.
Батьків з малюком в колисці часто садять на перший ряд в економ-класі / Фото Unsplash
Це може відрізнятися залежно від авіакомпанії, однак, як правило, так і виходить,
– розповідає Фіона Маллісон.
Ймовірно, під час польоту крихітна дитина буде кричати й плакати. Тому відпочити у своєму комфортному кріслі бізнес-класу наряд чи вдасться.
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Як виспатися на борту літака
- Щоб добряче поспати й буди бадьорим наступного дня, візьміть із собою подушку, навушники, ковдру, зручний одяг і навіть домашні капці.
- Не вживайте алкоголь та каву, щоб уникнути зневоднення.
- Оберіть зручне місце для сну наперед: подалі від туалетів і біля вікна.