Чи є у літаку найбезпечніше місце та де менше відчувається турбулентність: поради від пілота

Андреас Стобер, комерційний пілот з 10-річним досвідом, розкрив секрет, який цікавив багатьох подорожувальників. Він розповів, чи є у літаку найбезпечніше місце, а також на яких сидіннях найменше відчувається турбулентність.

Найбезпечніше місце у літаку

Статистика показує, що у місць у задній частині літака найвищий коефіцієнт виживання, саме тому чорні ящики встановлюють там. Але, Андреас стверджує, що в будь-якій аварії занадто багато факторів, щоб можна було дати остаточну відповідь.

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Комерційна авіація в наші дні настільки безпечна, що пасажири повинні видихати з полегшенням, коли дістаються до аеропорту, а найнебезпечніша частина їх шляху залишається позаду,

– сказав Андреас Стобер.

Саме тому він вважає, що немає сенсу обирати місце, опираючись на його безпечність. Сам Андреас у подорожах полюбляє сидіти біля вікна, аби милуватися краєвидами, або у передній частині, щоб швидше покинути літак та пройти паспортний контроль. Проте людям, які попри всі докази та переваги бояться літати, можна обирати місця, на які не так сильно впливає турбулентність.

Як вберегтися від турбулентності

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За словами пілота, пасажири найменше відчуватимуть турбулентність, сидячи в районі крил літака. Це пов'язано з тим, що літак працює за аналогією гойдалки, балансуючи посередині, тобто саме там, де крила.

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Коли літак потрапляє у зону турбулентності, його задня частина, де розташовані органи керування польотом, повинна чітко працювати, аби літак продовжував летіли прямо та рівно.

"Це означає, що в той час, коли найбільше руху буде ззаду, сидіння біля крил будуть відчувати найменше руху, як кінці гойдалки", – зазначив пілот.

Тож, якщо матимете таку можливість, обирайте місця у середніх рядах. Так ви зможете забезпечити собі більш комфортний та спокійний політ.

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