Вона працює бортпровідницею вже 20 років, і багато разів літала як на довгі, так і на короткі відстані. Як не дивно, але Лаурі більше подобаються тривалі перельоти.

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Довгий переліт – менше стресу

Стюардеса переконана, що довгі перельоти менш стресові, ніж короткі. Ви знаєте, що летітимете довго, а тому заспокоюєтеся, не думаєте про пересадки, поселення до готелів та інші нюанси.

За словами Лаури, багато часу в літаку – це чудова нагода відпочити та завершити деякі справи, на які постійно бракувало часу, до прикладу зробити щось по роботі, "поприбирати" у телефоні, дочитати книжку тощо.

Використайте час у літаку для відпочинку та задоволення / Фото Pexels

Аби краще сприймати довгі перельоти, мандрівниця радить не зациклюватися на їхній тривалості, а налаштуватися на приємне проведення часу.

Використайте цей час для того, щоб розслабитися та відволіктися від повсякденних турбот,

– сказала Лаура.

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Перельоти з дітьми

Зазвичай, батьки, які беруть у поїздки своїх дітей, ще скептичніше ставляться до приємності довгих перельотів. Але Лаура, яка подорожує зі своїми трьома дітьми, з ними не погоджується. "Мені легше летіти з дітьми в Австралію, ніж в Іспанію", – говорить вона.

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Аби зробити політ легким і цікавим для дітей та дорослих, вона рекомендує потурбуватися про дозвілля. Беріть із собою іграшки, олівці, книги, гаджети з мультфільмами, і мандрівка мине комфортно та весело.