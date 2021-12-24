Єгипет оновив правила в'їзду для туристів: що змінилося

У Єгипті оновили умови в'їзду туристів до країни. Зміни торкнулися дітей до 12 років. Їм більше не потрібно здавати ПЛР-тест перед мандрівкою.

Раніше усі туристи, прибувши до Єгипту, повинні були надати доказ того, що вони вакциновані або не хворіють на коронавірус COVID-19. Тепер молодші за 12 років діти можуть вільно в'їжджати до країни.

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Умови в'їзду до Єгипту для українців

Для мандрівників від 12 років чинними залишаються попередні правила. В аеропорту їм потрібно пред'явити якийсь із перерахованих документів:

сертифікат вакцинації;

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус (дійсний 72 години);

негативний результат тесту на антиген (дійсний 24 години).

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Є певні вимоги й до документів. Довідка англійською або арабською мовою має бути видана сертифікованою лабораторією. У ній потрібно вказати метод тестування, а також дату та час взяття біоматеріалу.

Що ж до вакцинованих туристів, у Єгипті приймають сертифікати про щеплення вакцинами AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer.BioNTech, Sinopharm, Sinovac та Sputnik V. Важливо, аби проведення другого щеплення відбулося не менше ніж за 14 днів до поїздки.

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