У Єгипті відновили вражаючу Алею сфінксів: її вік становить понад 3000 років
Джерело:BBC
Алею сфінксів урочисто відкрили для публіки. Ця пам'ятка була побудована іще 3 тисячоліття тому за часів правління фараона Тутмоса III.
Алея з'єднує між собою храми Луксора й Карнака й має довжину близько 3 кілометрів. Влада Єгипту сподівається, що відкриття Алеї сфінксів допоможе відновити туристичний сектор, що постраждав через пандемію коронавірусу та політичні перипетії в країні.
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Так виглядає Алея сфінксів / Фото Getty
На відкритті влаштували фестиваль
Під час відкриття Алеї влаштували стародавній єгипетський фестиваль: з костюмами, автентичною музикою і танцювальними історіями.
Танцівники розповідали історії, що зображені ієрогліфами на стінах храмів.
Артисти під час відкриття / Скриншот з відео
Дізнайтеся більше про Алею сфінксів: дивіться відео
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Що відомо про Алею сфінксів
- У ході розкопок археологи знаходили фрагменти статуй сфінксів та інші артефакти.
- У Стародавньому Єгипті дорогу між храмами використовували для релігійних процесів та ритуалів. Нею ж до храмів їздили царі.
- Вздовж усієї дороги стояли статуї сфінксів. Вони й дали алеї назву.
- Археологам знадобилося 10 років на розкопки Алеї сфінксів.
На відкритті влаштували фестиваль / Фото Getty