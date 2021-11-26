В Египте восстановили впечатляющую Аллею сфинксов: ее возраст – более 3000 лет
Источник:BBC
Аллею сфинксов торжественно открыли для публики. Эта достопримечательность была построена еще 3 тысячелетия назад во время правления фараона Тутмоса III.
Аллея соединяет между собой храмы Луксора и Карнака и имеет протяженность около 3 километров. Власти Египта надеются, что открытие Аллеи сфинксов поможет восстановить туристический сектор, пострадавший из-за пандемии коронавируса и политических перипетий в стране.
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Так выглядит Аллея сфинксов / Фото Getty
На открытии устроили фестиваль
Во время открытия Аллеи устроили старинный египетский фестиваль: с костюмами, аутентичной музыкой и танцевальными историями.
Танцоры рассказывали истории, изображенные иероглифами на стенах храмов.
Артисты во время открытия / Скриншот с видео
Узнайте больше об Аллее сфинксов: смотрите видео
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Что известно об Аллее сфинксов
- В ходе раскопок археологи находили фрагменты изваяний сфинксов и другие артефакты.
- В Древнем Египте дорогу между храмами использовали для религиозных процессов и ритуалов. По ней в храмы ездили цари.
- Вдоль всей дороги стояли статуи сфинксов. Они и дали аллее название.
- Археологам понадобилось 10 лет на раскопки Аллеи сфинксов.
На открытии устроили фестиваль / Фото Getty