Їх майже ніколи не миють: 3 речі, якими краще не користуватися в готелях

Туристи часто сприймають готельний номер, як власне помешкання, а тому нехтують правилами гігієни. Розповідаємо, яких речей потрібно уникати, якщо не хочете зіткнутися з великою кількістю бактерій.

Деякі предмети в готельній кімнаті не дезінфікують щодня. Прибиральниці та покоївки мають надто мало часу, щоб приділити їм належну увагу.

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Комод

Будьте певні, майже в кожному готелі комод не входить у щоденний ритуал прибирання. Тому полички в ньому точно зберігають сліди попередніх мешканців.

Складно дізнатися, що лежало перед вами у ящику – можливо, хтось ставив на полиці черевики чи брудну валізу. В будь-якому випадку, складати туди білизну чи одяг – погана ідея.

Якщо ви дуже хочете використовувати комод чи шафу – не полінуйтеся та ретельно вимийте усе самі перед тим, як складати туди речі.

Ковдра

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Йдеться про верхню ковдру, якою накривають ліжко. Їх точно не перуть після кожного гостя. Тому найкраще рішення – не сідати на цю ковдру та не вкриватися нею.



Верхню ковдру на ліжку рідко перуть / Фото Unsplash

Акуратно складіть її та заховайте. З тієї ж причини краще не торкатися штор та тюлі – адже їх перуть рідко.

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Посуд

Не користуйтеся скляним посудом в номері, не помивши його дуже ретельно. Склянки й тарілки змінюють тільки тоді, якщо вони мають зовнішні ознаки забруднення.

Якщо стакан або чашка виглядають чистими – їх не будуть міняти. Навіть брудний посуд часто миють не надто ретельно. Зазвичай його просто споліскують під краном.