Їжте як місцеві та подивіться на древні човни: 8 порад, як цікаво провести час в Єгипті

Чимало туристів обмежуються виключно короткими екскурсіями до пірамід, а решту часу сидять у готелі та їдять інтернаціональну їжу. Дізнайтеся, як зробити подорож до Єгипту справді вражаючою.

Читайте написи біля пам'яток

Подивитися на піраміди або стародавні храми – пів справи. Обов'язково читайте інформаційні таблички або слухайте екскурсовода, щоб дізнатися, що справді приховують під собою величні руїни або пам'ятки.

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Обов'язково зайдіть всередину пірамід

Відчуйте себе першовідкривачем і дослідником гробниць фараонів. Головне – не панікуйте, адже всередині досить обмежений простір та не надто свіже повітря.

Не обмежуйтеся фотографіями Сфінкса й пірамід

Виділіть ще пів години, щоб побачити корабель Хуфу в музеї човнів неподалік. Цей повнорозмірний корабель був замурований у скелі біля пірамід у 2500 році до нашої ери.



Намагайтеся не просто дивитися на пам'ятки, а й дізнаватися їх історію / Фото Unsplash

Якщо хочете уникнути натовпу, доведеться бути на сонці

Більшість туристів відвідують піраміди рано-вранці, коли сонце ще не таке пекуче. Ті, хто приїздить сюди після 11 ранку, ризикують опинитися у пекельній спеці. Тому обирайте, що вам простіше витримати: натовп туристів чи спеку.

Відвідайте ресторани, куди ходять місцеві мешканці

Тільки так ви зможете повністю оцінити смак місцевої кухні. Готелі та ресторани з інтернаціональною їжею не дають ти емоцій, які принесуть вам автентичні страви.

Купуйте сувеніри в Хан ель-Халілі

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

На цьому ринку в Каїрі ви знайдете безліч хороших речей за чудовими цінами.

Коли милуєтеся туристичними об'єктами, будьте пильні

На неуважних туристів в популярних місцях завжди чатують кишенькові злодії. До того ж місцеві мешканці можуть досить агресивно продавати свої сувеніри, або обманом змусити вас одягнути автентичний одяг для фото, а потім попросити за це астрономічну суму.

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Завжди носіть із собою серветки та туалетний папір

Не всі туалети, навіть у найпопулярніших локаціях, облаштовані добре. Такі дрібниці, як серветки, дезінфектор, власний рулон паперу допоможуть уникнути незручностей та зберегти необхідний рівень гігієни.