Гірське озеро Тортум – місце з нейомвірним краєвидом та енергетикою. Воно розташоване у провінції Ерзурум, неподалік гірськолижного курорту Паландокен. Наша журналістка на власні очі побачила неймовірні краєвиди озера й розповідає, що цікавого тут можуть знайти туристи.
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Яскравий колір води – ідеальний для фото / Фото 24 канал
Довжина озера – 8 кілометрів. Ширина водойми становить близько кілометра. Воно утворилося внаслідок зсуву гірської породи, що перегородив один з "входів" у долину.
Кораблик – розвага для туристів / Фото 24 канал
В будь-яку погоду тут неймовірний колір води: бірюзовий, молочно-сірий або яскраво-блакитний. Води озера прозорі та чисті, однак купаються тут тільки відчайдухи – адже навіть влітку вода майже крижана.
Туристи катаються озером на кораблику / Фото 24 канал
Туристи приїжджають сюди, щоб зробити неймовірні фото, поласувати фореллю, зайнятися риболовлею та покататися на кораблику.
Фотографії озера схожі на листівки / Фото 24 канал
Неподалік озера можна орендувати затишне бунгало. Ніч у ньому обійдеться близько 50 доларів. У цьому регіоні скрізь вирощують форель – поласувати смачною рибкою тут можна за досить демократичну ціну.
Біля озера можна провести ніч в бунгало / Фото 24 канал
Краєвид вражає навіть досвідчених мандрівників / Фото 24 канал
Водоспади Тортума
У місті неподалік розташований величезний водоспад. Ця вражаюча пам'ятка природи приваблює сотні туристів щороку. Водоспад бере початок в озері Тортум.
Величезний водоспад вражає туристів / Фото 24 канал
Його висота становить 48 метрів. Він – другий за висотою у світі серед водоспадів, що виникли внаслідок землетрусу.
Ширина водного потоку – близько 21 метра. В залежності від сезону кількість води у ньому може мінятися – в озері може бути більше та менше води. Однак це місце привабливе завжди – потужна енергія води буквально збиває з ніг.
Потужний водоспад приваблює туристів / Фото 24 канал
Місцева влада зробила поблизу водоспаду хорошу інфраструктуру – тут є велика зона для прогулянок та фото. Насолоджуватися краєвидом можна як вдень, так і ввечері.
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Як потрапити на озеро Тортум
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Озеро розташоване неподалік від гірськолижного курорту Паландокен. Туристи можуть поєднати катання та захоплюючі екскурсії. Дорога від курорту до долини займає близько 1,5 години.
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Паландокен – доступний українським мандрівникам. Зараз туди літає чартерний рейс туроператора Coral Travel. Рейси відправляються з Києва. Замовити тури можна на будь-який смак і гаманець.
Туристи можуть потрапити сюди чартером із Києва / Фото 24 канал
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Ціни на курорті та загалом в Туреччині – дуже демократичні. Відпочивати, кататися на лижах та сноубордах, їсти, купувати сувеніри та мандрувати тут набагато дешевше, ніж на українських курортах.
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Замовити екскурсії можна, звернувшись на рецепцію готелю. У місті Ерзурум діє чимало туристичних агенцій, які організовують поїздки до місцевих пам'яток.