Зайві речі та відсутність плану: 6 помилок, які роблять люди, збираючи валізи

Правильно зібрати речі у поїздку важливо, щоб подорожувати компактно, не забути нічого важливого і не переплачувати за додатковий багаж. Саме тому до цього слід підійти серйозно.

Під час пакування багажу мандрівники часто припускаються помилок, які ускладнюють це завдання. Але знаючи їх, неправильних дій можна легко уникнути.

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Не складати список

Найперше, що потрібно зробити, збираючись у дорогу, – скласти список необхідних речей. Для цього потрібно добре обдумати, куди ви їдете, скільки триватиме подорож, які речі вам необхідні. Це допоможе нічого не забути та не набрати зайвих речей.

Не перевіряти обмеження ваги та розмірів валіз

Важливо ознайомитися з правилами авіаперевізника та обмеженнями, які він встановив на розмір та вагу багажу. Це може здаватися нудним та непотрібним, але точно вбереже від неприємних сюрпризів та незапланованих витрат в аеропорту.

Лише після того, як ви переконаєтеся, що ваші сумки та валізи відповідають встановленим параметрам, можна починати збиратися. А коли закінчите, не забудьте зважити те, що берете із собою – можливо, вам доведеться залишити щось удома чи перепакувати.

Брати зайве

Як показує практика, люди, які беруть у відпустку занадто багато речей, у кращому випадку використовують половину з них. Решта ж просто безцільно подорожує світом, займаючи місце та ускладнюючи пересування.

Поставтеся до пакування речей відповідально / Фото Unsplash

Добре продумайте, що потрібно взяти із собою. Підберіть одяг так, щоб з нього можна було скласти якомога більше комбінацій та використати у різних ситуаціях – і для відпочинку на пляжі, і для вечері у ресторані.

Особливу увагу потрібно звернути на взуття. Якщо мова йде не про шльопанці чи сандалі, взуття займатиме занадто багато місця. Оберіть 2 – 3 універсальні пари з вашого гардеробу, а найоб'ємнішу з яких взуйте у дорогу.

Деякі речі, зокрема "розхідні матеріали" типу засобів гігієни, можна купити на місці. Це не коштуватиме дорого, але зробить поїздку комфортнішою.

Складати одяг

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Здається, що про цей лайфхак вже давно знають усі, але все одно зустрічаються люди, які продовжують складати одяг традиційним способом. Проте у методу скручування речей у рулони є кілька переваг. По-перше, це дозволяє ефективніше використовувати місце, а по-друге – не утворює складок на одязі. Ще надійніше буде, якщо ви закріпите скручений одяг канцелярськими або іншими гумками.

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Не залишати місця у валізі

Більшість мандрівників у подорожі займаються шопінгом або ж купують сувеніри для друзів та рідних. Робити це не заборонено, але коли настає час збирати валізи перед поверненням додому, а зайвого місця немає, можуть виникнути проблеми.

Про це слід подумати ще до початку подорожі. Якщо плануєте купувати щось у відпустці, потурбуйтеся про те, щоб залишити вільне місце для своїх майбутніх покупок.

Збирати речі в останній момент

Не відкладайте пакування на останню хвилину / Фото Freepik

Важливо приділити пакуванню валіз достатньо часу. Якщо робити це в останній момент, є великий ризик взяти непотрібне, забути необхідне та неправильно використати простір. Заплануйте збирання речей заздалегідь, складіть список та слідуйте йому без поспіху, і тоді ваша подорож пройде вдало. Принаймні та її частина, що стосується багажу.