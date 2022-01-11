Знадобиться туристам: як сказати "дякую" різними мовами світу

"Дякую" – це базове слово у кожній мові. Тому, вирушаючи у нову подорож, просто необхідно знати, як подякувати комусь мовою тієї країни, куди ви прямуєте.

11 січня відзначають Міжнародний день вдячності, а це найкраща нагода вивчити, як звучить слово "дякую" різними мовами. Ця інформація обов'язково допоможе мандрівникам краще порозумітися з місцевим населенням незнайомої країни та здобути їхню прихильність.

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Як сказати "дякую" різними мовами світу:

англійська – сенк'ю (thank you); арабська – шукран (shoukran); балійська – суксма (suks-maa); болгарська – благодаря (blagodaria); в'єтнамська – кам он бан (cảm ơn bạn); грецька – ефхаристо (ευχαριστώ); грузинська – мадлобт (დიდი მადლობა); данська – так (tak); естонська – айтах (aitäh); індонезійська – теріма касі (terima kasih); італійська – граціє (grazie); іспанська – граціас (gracias); китайська – с'є-с'є (謝謝); латвійська – палдіс (paldies); нідерландська – данк у вел (dank u wel); німецька – данке (danke); польська – дзенькує (dziekuje); португальська – обрігадо (obrigado) до чоловіків, обрігада (obrigada) до жінок; румунська – мулцумеск (mulţumesc); словацька – дякуєм (dakujem); тайська – кхо кха кунь (ขอขอบคุณ); турецька – іюм тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler); угорська – кьосенем (köszönöm); філіппінська – салямат (salamat); фінська – кіітош (kiitos); французька – мерсі (merci); хорватська – хвала (hvala); чеська – дьєкую (děkuju); шведська – так (tack); японська – арігато (ありがとう).