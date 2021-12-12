Компанія Apple стала партнером Hyatt, що володіє близько 1000 готелів по всьому світу. Відтепер їхні клієнти зможуть отримати цифровий ключ від номера.

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Цифровий ключ замість картки

При заселенні гостю готелю потрібно буде завантажити додаток Hyatt та отримати доступ до ключа. Він одразу ж опиниться в Apple Wallet, тож туристу не потрібно буде щоразу відкривати додаток та турбуватися про доступ до інтернету. Мешканцю готелю буде достатньо піднести свій гаджет до зчитувача ключа, і двері до кімнати відчиняться.

Цифровий ключ активується, як тільки номер буде готовий до заселення гостя, і буде доступним до кінця його проживання у готелі. Якщо відпочивальнику потрібно буде змінити кімнату, ключ оновиться автоматично.

Цифровий ключ доступний власникам iPhone та Apple Watch / Фото Hyatt

За допомогою цього ключа можна буде потрапити не лише до номера, а й до інших місць, куди потрібний особливий доступ, до прикладу, тренажерної зали чи СПА-зони.

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Для початку ця програма запрацювала у шести готелях мережі у США, але вже невдовзі технологія буде доступною для Hyatt в усьому світі. Хто знає, можливо це стане найближчим майбутнім й для усієї готельної індустрії.

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