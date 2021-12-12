З'явився спосіб відчинити готельний номер без ключа: що для цього потрібно

Відтепер номери готелів світової мережі Hyatt можна буде відкрити й без наявності ключ-карти. Для цього туристам потрібен iPhone або Apple Watch зі встановленим спеціальним додатком.

Компанія Apple стала партнером Hyatt, що володіє близько 1000 готелів по всьому світу. Відтепер їхні клієнти зможуть отримати цифровий ключ від номера.

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Цифровий ключ замість картки

При заселенні гостю готелю потрібно буде завантажити додаток Hyatt та отримати доступ до ключа. Він одразу ж опиниться в Apple Wallet, тож туристу не потрібно буде щоразу відкривати додаток та турбуватися про доступ до інтернету. Мешканцю готелю буде достатньо піднести свій гаджет до зчитувача ключа, і двері до кімнати відчиняться.

Цифровий ключ активується, як тільки номер буде готовий до заселення гостя, і буде доступним до кінця його проживання у готелі. Якщо відпочивальнику потрібно буде змінити кімнату, ключ оновиться автоматично.

Цифровий ключ доступний власникам iPhone та Apple Watch / Фото Hyatt

За допомогою цього ключа можна буде потрапити не лише до номера, а й до інших місць, куди потрібний особливий доступ, до прикладу, тренажерної зали чи СПА-зони.

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Для початку ця програма запрацювала у шести готелях мережі у США, але вже невдовзі технологія буде доступною для Hyatt в усьому світі. Хто знає, можливо це стане найближчим майбутнім й для усієї готельної індустрії.

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