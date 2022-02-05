10 найдовших авіаперельотів у світі, що тривають без посадок
5 лютого 2022 , 12:45Читать новость на русском
Джерело:Samhui
Ми вже розповідали про найдовший рейс, що триває майже 19 годин і доставляє пасажирів з Нью-Йорка до Сінгапура. Однак справді довгих рейсів є чимало – дізнайтеся про них.
Кожен із цих довгих перельотів триває понад 16 годин. Пасажирам пропонують дістатися різних віддалених точок світу.
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10 найдовших авіарейсів
Цими рейсами можна дістатися майже в будь-яку частину земної кулі / Зображення Samhui
Нью-Йорк – Сінгапур, Singapore Airlines SQ23
- Відстань, яку долає літак: 15 349 кілометрів.
- Тривалість польоту: 18 годин 50 хвилин.
Лос-Анджелес – Сінгапур, Singapore Airlines SQ37
- Відстань, яку долає літак: 14 144 кілометрів.
- Тривалість польоту: 17 годин 50 хвилин.
Сан-Франциско – Бенгалуру, Air India AI176
- Відстань, яку долає літак: 14 004 кілометрів.
- Тривалість польоту: 17 годин 45 хвилин.
Нью-Йорк – Маніла, Philippine Airlines PR127
- Відстань, яку долає літак: 13 712 кілометрів.
- Тривалість польоту: 16 годин 40 хвилин.
Сан-Франциско – Сінгапур, Singapore Airlines SQ33
- Відстань, яку долає літак: 13 593 кілометрів.
- Тривалість польоту: 17 годин 35 хвилин.
Йоганнесбург – Атланта, Delta Airlines DL201
- Відстань, яку долає літак: 13 581 кілометрів.
- Тривалість польоту: 16 годин 20 хвилин.
Дубай – Лос-Анджелес, Emirates EK215
- Відстань, яку долає літак: 13 420 кілометрів.
- Тривалість польоту: 16 годин 20 хвилин.
Дізнайтеся більше про особливості польоту в першому класі цим рейсом: дивіться відео
Доха – Лос-Анджелес, Qatar Airways QR739
- Відстань, яку долає літак: 13 367 кілометрів.
- Тривалість польоту: 16 годин 25 хвилин.
Побачити особливості сервісу на цьому рейсі можна у відео
Торонто – Маніла, Philippine Airlines PR119
- Відстань, яку долає літак: 13 230 кілометрів.
- Тривалість польоту: 16 годин 20 хвилин.
Дубай – Хьюстон, Emirates EK211
- Відстань, яку долає літак: 13 144 кілометрів.
- Тривалість польоту: 16 годин 15 хвилин.
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