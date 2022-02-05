10 найдовших авіаперельотів у світі, що тривають без посадок

Ми вже розповідали про найдовший рейс, що триває майже 19 годин і доставляє пасажирів з Нью-Йорка до Сінгапура. Однак справді довгих рейсів є чимало – дізнайтеся про них.

Кожен із цих довгих перельотів триває понад 16 годин. Пасажирам пропонують дістатися різних віддалених точок світу.

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10 найдовших авіарейсів



Цими рейсами можна дістатися майже в будь-яку частину земної кулі / Зображення Samhui

Нью-Йорк – Сінгапур, Singapore Airlines SQ23

Відстань, яку долає літак: 15 349 кілометрів.

Тривалість польоту: 18 годин 50 хвилин.

Лос-Анджелес – Сінгапур, Singapore Airlines SQ37

Відстань, яку долає літак: 14 144 кілометрів.

Тривалість польоту: 17 годин 50 хвилин.

Сан-Франциско – Бенгалуру, Air India AI176

Відстань, яку долає літак: 14 004 кілометрів.

Тривалість польоту: 17 годин 45 хвилин.

Нью-Йорк – Маніла, Philippine Airlines PR127

Відстань, яку долає літак: 13 712 кілометрів.

Тривалість польоту: 16 годин 40 хвилин.

Сан-Франциско – Сінгапур, Singapore Airlines SQ33

Відстань, яку долає літак: 13 593 кілометрів.

Тривалість польоту: 17 годин 35 хвилин.

Йоганнесбург – Атланта, Delta Airlines DL201

Відстань, яку долає літак: 13 581 кілометрів.

Тривалість польоту: 16 годин 20 хвилин.

Дубай – Лос-Анджелес, Emirates EK215

Відстань, яку долає літак: 13 420 кілометрів.

Тривалість польоту: 16 годин 20 хвилин.

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Доха – Лос-Анджелес, Qatar Airways QR739

Відстань, яку долає літак: 13 367 кілометрів.

Тривалість польоту: 16 годин 25 хвилин.

Побачити особливості сервісу на цьому рейсі можна у відео

Торонто – Маніла, Philippine Airlines PR119

Відстань, яку долає літак: 13 230 кілометрів.

Тривалість польоту: 16 годин 20 хвилин.

Дубай – Хьюстон, Emirates EK211

Відстань, яку долає літак: 13 144 кілометрів.

Тривалість польоту: 16 годин 15 хвилин.

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