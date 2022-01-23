В Туреччині обожнюють добряче поїсти. Класичні місцеві страви місять багато м'яса, овочів та приправ. А колоритні солодощі точно сподобаються ласунам. Розповідаємо, що варто спробувати під час мандрівки до Туреччини.

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Кебаб



Існує багато варіантів турецького кебабу / Фото Bigasia

В різних турецьких місцевостях є власні варіанти приготування кебабу. Найпопулярніший варіант – невеликі шматки баранини, які готують на шампурах. Зовні вони нагадують шашлик.

Також турки полюбляють дьонер-кебаб та дурум-кебаб. Це класична вулична їжа: м'ясо подають з овочами та соусом, загорнуте в лаваш або піту.

Турецький сніданок



Варіант турецького сніданку / Фото Antalyada

Це своєрідний набір невеликих тарілок з різними наїдками: сиром, оливками, сосисками, хлібом, яйцями, медом, варенням, халвою тощо. З'їсти увесь турецький сніданок за раз майже нереально.

До їжі подають міцний чорний чай або каву, зварену в турці.

Мідьє долма



Мідьє долма / Фото iStock

Цей делікатес характерний для прибережних районів. Особливо полюбляють його туристи, які вирушають до Стамбулу.

Мідьє долма – це мідії, які залишають в раковинах та начиняють рисом, горіхами, овочами, сухофруктами та спеціями.

Кокореч



Кокореч / Фото info-turk

Це м'ясна страва. Бараняче серце, нирки та легені дрібно ржуть і смажать на вугіллі разом з овочами й різними травами.

Лахмаджун



Лахмаджун / Фото antaliy.com

Ця страва нагадує піцу, однак має типовий турецький колорит. На тонкому коржі з тіста розкладають фарш, овочі та соус – найчастіше томатний.

Запечений лахмаджун заведено їсти, скрутивши у своєрідний рол.

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Сочевичний суп



Варіант супу з сочевиці / Фото Delo Vkusa

В цій країні ви знайдете страви із сочевиці усіх видів. Найбільше полюбляють червону. Для супу її варять з овочами, перетирають у пюре та прикрашають пластівцями гострого перцю.

Мезе



Турецьке мезе / Фото 5travel

Ці турецькі закуски налічують безліч страв. Сюди входять сир, горіхи, долма, морепродукти, оливки, хумус, смажена шовковиця й чимало інших варіацій.

Закуски мезе подають на невеликих тарілках, їх заведено їсти з хлібом.

Кефте



Кефте / Фото Recipe-catalog

Це маленькі пласкі котлетки з яловичини та баранини. Зазвичай кефте смажать на грилі.

Пахлава



Варіація турецької пахлави / Фото Unsplash

Класичний турецький десерт. Для нього використовують листкове тісто, яке начиняють волоськими горіхами. Готову пахлаву просочують медовим сиропом.

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Кава по-турецьки



Турецька кава зазвичай дуже міцна / Фото Unsplash

Це чорна і дуже міцна кава, яку варять у джезві на піску або на плиті. Зазвичай напій подають солодким – адже цукор додають у процесі приготування.