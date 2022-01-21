Турецька економіка сильно постраждала від COVID. Однак швидке відновлення туристичної галузі допомогло влити у неї значні кошти. У 2022 році в країні очікують до 10 мільйонів ранніх бронювань.

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Зараз в Туреччині відбувається стрімке падіння місцевої валюти. Доходи від туризму наразі життєво важливі для країни. Саме тому в країні приділяють чималу увагу розвитку туристичної галузі.

У 2022 році мандрівників мають потішити 2 новими видами туризму.

Круїзний туризм



Круїзні лайнери усе частіше включають Стамбул до своїх маршрутів / Фото Unsplash

Великі круїзні компанії усе частіше додають порт Стамбула та інші турецькі порти до своїх маршрутів. Через це в Туреччині очікують на мільйон додаткових "круїзних" туристів у 2022 році.

У країні вже з нетерпінням очікують на зустріч із круїзними лайнерами, які привезуть мандрівників.

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Велосипедний туризм



У країні планують розвивати можливості для велосипедного туризму / Фото Unsplash

Країна прагне розвинути свою велосипедну інфраструктуру, щоб отримувати дохід від велотуризму. Адже у всьому світі дохід від двоколісного туризму дуже високий.

Цікаво Названо найпопулярніші напрямки, куди поїдуть туристи у 2022 році

Перші кроки у цьому напрямку вже є. Наприклад, популярна провінція Анталія щороку приймає міжнародні спортивні команди, зокрема, футбольні. Велосипедні клуби також можуть доєднатися до них, зазначає голова Асоціації спортивного туризму Реджеп Саміл Ясакан.

Також Туреччина буде розвивати сталий туризм:

З 2023 року туристичні місця країни будуть працювати з екологічними цілями.

Метою сталого туризму є не тільки задоволення потреб мандрівників, а й збереження пам'яток та екосистем.

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