Навіть декілька слів англійською, які ви запам'ятали перед мандрівкою, допоможуть налагодити контакт із людьми. Дізнайтеся, як привітатися, попросити про допомогу та попрощатися іноземною мовою.

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Hello (хелоу) – "Привіт"

В англійській мові є досить багато офіційних привітань. Хелоу належить до неформальних – однак це слово можна використовувати майже в будь-якій ситуації.



Туристам радять вивчити хоча б кілька поширених фраз / Фото Unsplash

Excuse Me (екскьюз мі) – "Перепрошую"

Так належить звертатися до людей, у яких ви, наприклад, хочете запитати шлях. Можна сказати "екскьюз мі" й показати місце на карті – людина вас зрозуміє.

Please (пліз) – "Будь ласка"

Це слово належить говорити, коли просите людину про щось. Якщо ж хочете відповісти на подяку – належить говорити You're Welcome ("ю а велкам").

I need help (ай нід хелп) – "Мені треба допомога"

Якщо заблукали або потрапили в скрутне становище, можна звернутися до незнайомців такою фразою.

Do you speak (...) ? (до ю спік...) – "Чи говорите ви..."

Можна запитати людину, чи говорить вона відомою вам мовою. Для цього скажіть "ду ю спік" і додайте назву мови.

Where is…? (веар із...) – "Де…?"

Так можна дізнатися дорогу до пам'яток, магазину, готелю тощо. Запитайте "веар із" та підставте назву місця, куди вам потрібно.

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I don't understand (ай донт андестенд) – "Я не розумію"

Коли хтось розповідає вам щось іноземною мовою, а ви не знаєте її, сміливо заявляйте, що не розумієте.



Знання елементарних слів полегшує мандрівку / Фото Unsplash

I'm sorry (айм соррі) – "Мені шкода"

Цією фразою можна перепросити, якщо ненароком зробили щось неправильне або когось образили.

Thank You (сенк ю) – "Дякую"

Універсальна фраза, яку можна говорити в будь-яких ситуаціях. Не соромтеся дякувати навіть за дрібні послуги – людям буде приємно.

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Yes (єс) – "Так"

Без цього слова туристу не обійтися – воно висловлює вашу згоду.

No (ноу) – "Ні"

Також корисне слово, що демонструє відмову.

Goodbye! (гуд бай) – "До побачення"

Універсальний спосіб попрощатися з будь-ким.



Навчіться хоча б казати "так і "ні" англійською мовою / Фото Unsplash