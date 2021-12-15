Даже пара слов по-английски, которые вы запомнили перед путешествием, помогут наладить контакт с людьми. Узнайте, как поздороваться, попросить о помощи и проститься на иностранном языке.
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Hello (хелоу) – "Привет"
В английском языке достаточно официальных приветствий. Хэллоу относится к неформальным – однако это слово можно использовать почти в любой ситуации.
Туристам советуют изучить хотя бы несколько распространенных фраз / Фото Unsplash
Excuse Me (экскьюз ми) – "Простите"
Так следует обращаться к людям, у которых вы, например, хотите спросить путь. Можно сказать "экскьюз ми" и показать место на карте – человек вас поймет.
Please (плиз) – "Пожалуйста"
Это слово следует говорить, когда просите человека о чем-нибудь. Если же хотите ответить на благодарность – следует говорить You're Welcome ("ю а велкам").
I need help (ай нид хелп) – "Мне нужна помощь"
Если заблудились или попали в затруднительное положение, можно обратиться к незнакомцам такой фразой.
Do you speak (...) ? (до ю спик...) – "Говорите ли вы..."
Можно спросить человека, говорит ли он на известном вам языке. Для этого скажите "ду ю спик" и прибавьте название языка.
Where is…? (веар из...) – "Где…?"
Так можно узнать дорогу к достопримечательностям, магазину, гостинице и так далее. Спросите "веар из" и подставьте название места, куда вам нужно.
I don't understand (ай донт андестенд) – "Я не понимаю"
Когда кто-то рассказывает вам что-нибудь на иностранном языке, который вы не знаете, смело заявляйте, что не понимаете.
Знание элементарных слов облегчает путешествие / Фото Unsplash
I'm sorry (айм сорри) – "Мне жаль"
Этой фразой можно извиниться, если нечаянно сделали что-то неправильное или кого-то обидели.
Thank You (сенк ю) – "Спасибо"
Универсальная фраза, которую можно говорить в любых ситуациях. Не стесняйтесь благодарить даже за мелкие услуги – людям будет приятно.
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Yes (ес) – "Да"
Без этого слова туристу не обойтись – оно выражает ваше согласие.
No (ноу) – "Нет"
Также полезное слово, демонстрирующее отказ.
Goodbye! (гуд бай) – "До свидания"
Универсальный способ проститься с кем угодно.
Научитесь хотя бы говорить "да и нет" на английском языке / Фото Unsplash