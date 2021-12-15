12 важливих англійських висловів, які варто вивчити кожному туристу

Подорожувати без знання англійської мови досить складно – адже нею говорять майже в кожній країні. Спробуйте вивчити хоча б декілька слів, що полегшать комунікацію під час подорожі.

Навіть декілька слів англійською, які ви запам'ятали перед мандрівкою, допоможуть налагодити контакт із людьми. Дізнайтеся, як привітатися, попросити про допомогу та попрощатися іноземною мовою.

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Hello (хелоу) – "Привіт"

В англійській мові є досить багато офіційних привітань. Хелоу належить до неформальних – однак це слово можна використовувати майже в будь-якій ситуації.



Туристам радять вивчити хоча б кілька поширених фраз / Фото Unsplash

Excuse Me (екскьюз мі) – "Перепрошую"

Так належить звертатися до людей, у яких ви, наприклад, хочете запитати шлях. Можна сказати "екскьюз мі" й показати місце на карті – людина вас зрозуміє.

Please (пліз) – "Будь ласка"

Це слово належить говорити, коли просите людину про щось. Якщо ж хочете відповісти на подяку – належить говорити You're Welcome ("ю а велкам").

I need help (ай нід хелп) – "Мені треба допомога"

Якщо заблукали або потрапили в скрутне становище, можна звернутися до незнайомців такою фразою.

Do you speak (...) ? (до ю спік...) – "Чи говорите ви..."

Можна запитати людину, чи говорить вона відомою вам мовою. Для цього скажіть "ду ю спік" і додайте назву мови.

Where is…? (веар із...) – "Де…?"

Так можна дізнатися дорогу до пам'яток, магазину, готелю тощо. Запитайте "веар із" та підставте назву місця, куди вам потрібно.

I don't understand (ай донт андестенд) – "Я не розумію"

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Коли хтось розповідає вам щось іноземною мовою, а ви не знаєте її, сміливо заявляйте, що не розумієте.



Знання елементарних слів полегшує мандрівку / Фото Unsplash

I'm sorry (айм соррі) – "Мені шкода"

Цією фразою можна перепросити, якщо ненароком зробили щось неправильне або когось образили.

Thank You (сенк ю) – "Дякую"

Універсальна фраза, яку можна говорити в будь-яких ситуаціях. Не соромтеся дякувати навіть за дрібні послуги – людям буде приємно.

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Yes (єс) – "Так"

Без цього слова туристу не обійтися – воно висловлює вашу згоду.

No (ноу) – "Ні"

Також корисне слово, що демонструє відмову.

Goodbye! (гуд бай) – "До побачення"

Універсальний спосіб попрощатися з будь-ким.



Навчіться хоча б казати "так і "ні" англійською мовою / Фото Unsplash