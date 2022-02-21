Проїхатися на трамваї №28

Ці старовинні жовті трамваї Remodelado стали справжньою візитівкою міста. Вони віртуозно їздять вгору і вниз вузькими вуличками та приваблюють численних туристів.

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Цей трамвай став однією з візитівок міста / Фото Unsplash

Площа Комерції



Одна з найвеличніших площ у Лісабоні / Фото DiscoverPortugal

Торгова площа – одна з найвеличніших та найкрасивіших у Лісабоні. Саме тут був розташований королівський палац до землетрусу 1755 року.

Монастир Жеронімуш



Монастир Жеронімуш / Фото DiscoverPortugal

Ця велична облицьована вапняком будівля побудована на місті старої церкви, у якій Васко да Гама та його команда провели останню ніч у Португалії, перед тим як вирушити до Індії.

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Кафе A Brasileira



Це кафе полюбляє місцева богема / Фото TripAdvisor

Це одне з найстаріших кафе Лісабона, що починає свою історію приблизно з 1905 року. Заклад завжди був місцем, що приваблювало письменників та інтелектуалів.

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Район Алфама



Район Алфама – найстаріший у Лісабоні / Фото DiscoverPortugal

Це найстаріший район Лісабона, де можна досхочу нагулятися вуличками та сповна відчути місцевий колорит.

Цікавинки району Алфама:

площа Campo das Cebolas,

будинок Casa dos Bicos,

оглядовий майданчик Portas do Sol,

Лісабонський собор,

замок Сан-Жоржі.

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Текст повідомлення:

У Лісабоні, безумовно, безліч способів цікаво провести час – тут стільки всього цікавого, що тобі буде важко скласти список місць, обов’язкових для відвідування. Тож ми зробили це за тебе.

1. Трамвай 28

Кожен турист має включити до свого маршруту саме трамвай № 28. Ці старовинні дерев'яні трамваї Remodelado, пофарбовані у жовтий колір, – немов повернення в іншу епоху.

2. Площа Комерції

У Лісабоні, звичайно, досить багато приголомшливих площ, але, мабуть, найважливіша і найвеличніша з них – це Торгова площа. До землетрусу 1755 року саме тут був королівський палац

3. Монастир Жеронімуш

Облицьований вапняком мануелінський шедевр, побудований для ієронімського монастиря на місці старої церкви – тієї самої, де Васко да Гама та його команда провели останню ніч у Португалії перед своєю знаменитою морською подорожжю в Індію.

4. Кафе A Brasileira

Один із найстаріших і, можливо, найвідоміших кафе Лісабона, цей заклад приблизно 1905 року, був у період свого розквіту місцем зустрічей письменників та інтелектуалів.

5. Прогулятися районом Алфама

Алфама – найстаріший район Лісабона. Поблукай її вуличками без поспіху, всотуючи місцевий колорит, зверни увагу на оновлену площу Campo das Cebolas, будинок Casa dos Bicos, зазирни на оглядовий майданчик Portas do Sol та в Лісабонський собор і замок Сан-Жоржі.