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Проехаться на трамвае №28
Эти старинные желтые трамваи Remodelado стали настоящей визитной карточкой города. Они виртуозно ездят вверх и вниз по узким улочкам и привлекают многочисленных туристов.
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Этот трамвай стал одной из визиток города / Фото Unsplash
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Площадь Коммерции
Одна из самых больших площадей в Лиссабоне / Фото DiscoverPortugal
Торговая площадь – одна из самых величественных и красивых в Лиссабоне. Именно здесь расположен королевский дворец до землетрясения 1755 года.
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Монастырь Жеронимуш
Монастырь Жеронимуш / Фото DiscoverPortugal
Это величественное облицованное известняком здание построено на городе старой церкви, в которой Васко да Гама и его команда провели последнюю ночь в Португалии, прежде чем отправиться в Индию.
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Кафе A Brasileira
Это кафе любит местная богема / Фото TripAdvisor
Это одно из старейших кафе Лиссабона, начинающее свою историю примерно с 1905 года. Заведение всегда было местом, которое привлекало писателей и интеллектуалов.
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Район Алфама
Район Алфама – самый старый в Лиссабоне / Фото DiscoverPortugal
Это самый старый район Лиссабона, где можно нагуляться по улочкам и в полной мере прочувствовать местный колорит.
Достопримечательности района Алфама:
- площадь Campo das Cebolas,
- дом Casa dos Bicos,
- смотровая площадка Portas do Sol,
- Лиссабонский собор,
- замок Сан-Жоржи.
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Текст сообщения:
В Лиссабоне, безусловно, множество способов интересно провести время – здесь столько всего интересного, что тебе будет сложно составить список мест, обязательных для посещения. Так что мы сделали это за тебя.
1. Трамвай 28
Каждый турист должен включить в свой маршрут именно трамвай № 28. Эти старинные деревянные трамваи Remodelado, окрашенные в желтый цвет, – как возвращение в другую эпоху.
2. Площадь Коммерции
В Лиссабоне, конечно, достаточно много потрясающих площадей, но, пожалуй, самая важная и величайшая из них – это Торговая площадь. До землетрясения 1755 именно здесь был королевский дворец
3. Монастырь Жеронимуш
Облицованный известняком мануэлинский шедевр, построенный для иеронимского монастыря на месте старой церкви – той самой, где Васко да Гама и его команда провели последнюю ночь в Португалии перед своим знаменитым морским путешествием в Индию.
4. Кафе A Brasileira
Одно из старейших и, возможно, самых известных кафе Лиссабона, это заведение примерно в 1905 году, было в период своего расцвета местом встреч писателей и интеллектуалов.
5. Прогуляться по району Алфама
Алфама – самый старый район Лиссабона. Поброди ее по улочкам без спешки, впитывая местный колорит, обрати внимание на обновленную площадь Campo das Cebolas, дом Casa dos Bicos, загляни на смотровую площадку Portas do Sol и в Лиссабонский собор и замок Сан-Жоржи.