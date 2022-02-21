Проехаться на трамвае №28

Эти старинные желтые трамваи Remodelado стали настоящей визитной карточкой города. Они виртуозно ездят вверх и вниз по узким улочкам и привлекают многочисленных туристов.

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Этот трамвай стал одной из визиток города / Фото Unsplash

Площадь Коммерции



Одна из самых больших площадей в Лиссабоне / Фото DiscoverPortugal

Торговая площадь – одна из самых величественных и красивых в Лиссабоне. Именно здесь расположен королевский дворец до землетрясения 1755 года.

Монастырь Жеронимуш



Монастырь Жеронимуш / Фото DiscoverPortugal

Это величественное облицованное известняком здание построено на городе старой церкви, в которой Васко да Гама и его команда провели последнюю ночь в Португалии, прежде чем отправиться в Индию.

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Кафе A Brasileira



Это кафе любит местная богема / Фото TripAdvisor

Это одно из старейших кафе Лиссабона, начинающее свою историю примерно с 1905 года. Заведение всегда было местом, которое привлекало писателей и интеллектуалов.

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Район Алфама



Район Алфама – самый старый в Лиссабоне / Фото DiscoverPortugal

Это самый старый район Лиссабона, где можно нагуляться по улочкам и в полной мере прочувствовать местный колорит.

Достопримечательности района Алфама:

площадь Campo das Cebolas,

дом Casa dos Bicos,

смотровая площадка Portas do Sol,

Лиссабонский собор,

замок Сан-Жоржи.

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