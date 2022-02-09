Якщо давно мріяли побачити справді екзотичні країни, обирайте один із цих напрямків.
Читайте також Відпочинок на будь-який смак: чому мандрівники обирають мережу готелів Otium в Туреччині
Занзібар
Розкішні пляжі Занзібару приваблюють чимало українців / Фото Unsplash
Тут на мандрівників чекає розкішний океан, безліч тварин і птахів, доступні морепродукти та відпочинок душею і тілом. Ті, хто любить пригоди, можуть насолоджуватися дайвінгом, плавати по морю на човні або повчитися кайтсерфінгу.
Таїланд
Надзвичайно популярний напрям серед українців. Таїланд – дуже цивілізована країна, сюди досить доступні перельоти, а ціни – демократичні. Тут доступний відпочинок на райських островах, гучні вечірки, поїздки в джунглі й сплави гірськими річками та ще безліч цікавих варіантів проведення часу.
Шрі-Ланка
Мало що може зрівнятися з теплими водами Індійського океану на Шрі-Ланці. На острові також доступні екскурсії, неймовірна природа, сафарі тощо. Шрі-Ланка приваблює мандрівників своєю заспокійливою атмосферою та можливістю повністю перезавантажитися.
Мексика
Мексика пропонує туристам розкішні пляжі, а також вибухову суміш іспанської, індіанської та карибської культур. Тут можна побачити давні загадкові пам'ятки древніх цивілізацій, насолоджувати місцевою кухнею та гучними вечірками.
Мадейра
На Мадейрі туристів чекають неймовірні краєвиди / Фото Unsplash
Це місце – рай для любителів спокійного відпочинку на природі. Природа острова вражає своєю різноманітністю. Хоча тут не надто багато пляжів, однак туристи скрізь знайдуть бальнеологічні центри на березі океану, а також драбинки для входу у воду.
Балі
Острів уже відкривається для туристів після повної ізоляції. На Балі можна релаксувати на чудових пляжах та насолоджуватися неймовірною природою.
Вам сподобається Вперед до моря: найкращі напрямки для пляжного відпочинку у 2022 році
Перу
У Перу є неймовірні можливості для відпочинку на будь-який смак / Фото Unsplash
Подорож до Перу – справжня розкіш для досвідченого мандрівника. Тут є все: неймовірні джунглі, велична пустеля Атакама, розкішні гори, пам'ятки цивілізації інків, океан. Подорож до Перу обіцяє калейдоскоп вражень навіть тим, хто вже бачив чимало дивовижних країн.
Як колись їздили на море: дивіться відео
Текст повідомлення: