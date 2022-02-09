Если давно мечтали увидеть действительно экзотические страны, выбирайте одно из этих направлений.
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Занзибар
Роскошные пляжи Занзибара привлекают многих украинцев / Фото Unsplash
Здесь путешественников ожидает роскошный океан, множество животных и птиц, доступные морепродукты и отдых душой и телом. Любители приключений могут наслаждаться дайвингом, плавать по морю на лодке или поучиться кайтсерфингу.
Таиланд
Чрезвычайно популярно направление среди украинцев. Таиланд – очень цивилизованная страна, сюда достаточно доступные перелеты, а цены демократичные. Здесь доступен отдых на райских островах, громкие вечеринки, поездки в джунгли и сплавы по горным рекам и еще множество интересных вариантов времяпрепровождения.
Шри-Ланка
Мало что может сравниться с теплыми водами Индийского океана на Шри-Ланке. На острове также доступны экскурсии, невероятная природа, сафари и так далее. Шри-Ланка привлекает путешественников своей умиротворяющей атмосферой и возможностью полностью перезагрузиться.
Мексика
Мексика предлагает туристам роскошные пляжи, а также взрывную смесь испанской, индейской и карибской культур. Здесь можно увидеть древние загадочные достопримечательности древних цивилизаций, наслаждаться местной кухней и громкими вечеринками.
Мадейра
На Мадейре туристов ждут невероятные пейзажи / Фото Unsplash
Это место – рай для любителей спокойного отдыха на природе. Природа острова поражает своим разнообразием. Хотя здесь не слишком много пляжей, однако туристы везде найдут бальнеологические центры на берегу океана, а также лестницы для входа в воду.
Бали
Остров уже открывается для туристов после полной изоляции. На Бали можно расслабиться на прекрасных пляжах и наслаждаться невероятной природой.
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Перу
У Перу есть невероятные возможности для отдыха на любой вкус / Фото Unsplash
Путешествие в Перу – настоящая роскошь для опытного путешественника. Здесь есть все: невероятные джунгли, величественная пустыня Атакама, роскошные горы, памятники цивилизации инков, океан. Путешествие в Перу обещает калейдоскоп впечатлений даже тем, кто уже видел немало удивительных стран.
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