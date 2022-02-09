7 екзотичних країн, де можна влаштувати повний релакс

Якщо вам набридли звичні варіанти курортного відпочинку, спробуйте дізнатися більше про екзотичні острови й далекі країни, які точно вразять навіть досвідчених мандрівників. Чимало з них вже стали популярними серед українців.

Якщо давно мріяли побачити справді екзотичні країни, обирайте один із цих напрямків.

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Занзібар



Розкішні пляжі Занзібару приваблюють чимало українців / Фото Unsplash

Тут на мандрівників чекає розкішний океан, безліч тварин і птахів, доступні морепродукти та відпочинок душею і тілом. Ті, хто любить пригоди, можуть насолоджуватися дайвінгом, плавати по морю на човні або повчитися кайтсерфінгу.

Таїланд

Надзвичайно популярний напрям серед українців. Таїланд – дуже цивілізована країна, сюди досить доступні перельоти, а ціни – демократичні. Тут доступний відпочинок на райських островах, гучні вечірки, поїздки в джунглі й сплави гірськими річками та ще безліч цікавих варіантів проведення часу.

Шрі-Ланка

Мало що може зрівнятися з теплими водами Індійського океану на Шрі-Ланці. На острові також доступні екскурсії, неймовірна природа, сафарі тощо. Шрі-Ланка приваблює мандрівників своєю заспокійливою атмосферою та можливістю повністю перезавантажитися.

Мексика

Мексика пропонує туристам розкішні пляжі, а також вибухову суміш іспанської, індіанської та карибської культур. Тут можна побачити давні загадкові пам'ятки древніх цивілізацій, насолоджувати місцевою кухнею та гучними вечірками.

Мадейра



На Мадейрі туристів чекають неймовірні краєвиди / Фото Unsplash

Це місце – рай для любителів спокійного відпочинку на природі. Природа острова вражає своєю різноманітністю. Хоча тут не надто багато пляжів, однак туристи скрізь знайдуть бальнеологічні центри на березі океану, а також драбинки для входу у воду.

Балі

Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали,

Острів уже відкривається для туристів після повної ізоляції. На Балі можна релаксувати на чудових пляжах та насолоджуватися неймовірною природою.

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Перу



У Перу є неймовірні можливості для відпочинку на будь-який смак / Фото Unsplash

Подорож до Перу – справжня розкіш для досвідченого мандрівника. Тут є все: неймовірні джунглі, велична пустеля Атакама, розкішні гори, пам'ятки цивілізації інків, океан. Подорож до Перу обіцяє калейдоскоп вражень навіть тим, хто вже бачив чимало дивовижних країн.

Як колись їздили на море: дивіться відео

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В житті кожного настає цей момент, коли хочеться справжньої екзотики Коли країна далеченько, а її пейзажі суттєво відрізняються від України на найближчих сусідів. Отже, 7 напрямків, коли хочеться реально пуститися берега: Занзібар. Тут мавпочки їдять прямо з рук, а на пляжах ніжаться гігантські черепахи. Над пальмами літають папуги й усе це омивається лагідними водами Індійського океану. Все це змусить вас відключитися від проблем, повністю занурившись у хакуна матату.

Таїланд. Таїланд по праву вважається місцем для будь-яких запитів. Тут і тусовки, і шоу програми, і спокійний відпочинок на пляжах, і неспокійний у божевільних мегаполісах, і дайвінг, і спорт... Словом, та країна, яка щоразу дарує нові й нові емоції. Шрі-Ланка. Батьківщина смачних чаїв і найкрасивіших островів. Тут прекрасна морська кухня та унікальні природні заповідники. А ще неймовірної краси пляжі — багато хто повертається туди саме заради них. Та й узагалі, Шрі-Ланка перезавантажує й умиротворює.

Мексика. Мексика це строката суміш іспанської, індіанської та карибської культур. Це відпочинок на пляжах басейнів одразу двох океанів і стародавні пам'ятники загадкових цивілізацій. А ще — дайвінг, текіла, відмінна кухня та запальні вечірки.

Мадейра. Стиль відпочинку тут – повний релакс в оточенні чудової природи, краси, тиші та надзвичайно чистого повітря. Пляжів тут мало, але є бальнеологічні центри біля океану та спеціальні драбинки для спуску у воду. Особливо тут є де розгулятись любителям трекінгу, віндсерфінгу та дайвінгу.

Балі. Тут можна заспокоїти свій внутрішній шум. А ще — покататися на слонах або мопедах, зайнятися плетінням мандал або ж цілими днями "валятися" на прекрасних пляжах. Кажуть, що бажання, загадані на Балі на заході сонця, неодмінно збуваються.