7 екзотичних країн, де можна влаштувати повний релакс
Джерело:Тур-клуб Бідняжка
Якщо вам набридли звичні варіанти курортного відпочинку, спробуйте дізнатися більше про екзотичні острови й далекі країни, які точно вразять навіть досвідчених мандрівників. Чимало з них вже стали популярними серед українців.
Якщо давно мріяли побачити справді екзотичні країни, обирайте один із цих напрямків.
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Занзібар
Розкішні пляжі Занзібару приваблюють чимало українців / Фото Unsplash
Тут на мандрівників чекає розкішний океан, безліч тварин і птахів, доступні морепродукти та відпочинок душею і тілом. Ті, хто любить пригоди, можуть насолоджуватися дайвінгом, плавати по морю на човні або повчитися кайтсерфінгу.
Таїланд
Надзвичайно популярний напрям серед українців. Таїланд – дуже цивілізована країна, сюди досить доступні перельоти, а ціни – демократичні. Тут доступний відпочинок на райських островах, гучні вечірки, поїздки в джунглі й сплави гірськими річками та ще безліч цікавих варіантів проведення часу.
Шрі-Ланка
Мало що може зрівнятися з теплими водами Індійського океану на Шрі-Ланці. На острові також доступні екскурсії, неймовірна природа, сафарі тощо. Шрі-Ланка приваблює мандрівників своєю заспокійливою атмосферою та можливістю повністю перезавантажитися.
Мексика
Мексика пропонує туристам розкішні пляжі, а також вибухову суміш іспанської, індіанської та карибської культур. Тут можна побачити давні загадкові пам'ятки древніх цивілізацій, насолоджувати місцевою кухнею та гучними вечірками.
Мадейра
На Мадейрі туристів чекають неймовірні краєвиди / Фото Unsplash
Це місце – рай для любителів спокійного відпочинку на природі. Природа острова вражає своєю різноманітністю. Хоча тут не надто багато пляжів, однак туристи скрізь знайдуть бальнеологічні центри на березі океану, а також драбинки для входу у воду.Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.
Балі
Острів уже відкривається для туристів після повної ізоляції. На Балі можна релаксувати на чудових пляжах та насолоджуватися неймовірною природою.
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Перу
У Перу є неймовірні можливості для відпочинку на будь-який смак / Фото Unsplash
Подорож до Перу – справжня розкіш для досвідченого мандрівника. Тут є все: неймовірні джунглі, велична пустеля Атакама, розкішні гори, пам'ятки цивілізації інків, океан. Подорож до Перу обіцяє калейдоскоп вражень навіть тим, хто вже бачив чимало дивовижних країн.
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