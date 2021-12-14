10 популярних арабських фраз

Сахаб Ель-Хейр – "Добрий ранок"

Цю фразу можна говорити родичам, друзям, а також в публічних місцях: готелях, ресторанах. Так можна вітатися з таксистами, гідами, продавцями у магазинах тощо.

Читайте також Сезон лиж майже розпочався: популярний турецький курорт Ерджієс вкрився снігом



Під час подорожі до Єгипту корисно вивчити кілька фраз / Фото Unsplash

Шукран – "Дякую"

Так можна дякувати усім, хто запропонував вам допомогу або надав якусь послугу. Відповідь на це – "Афван", що значить "Ласкаво прошу".

Ас-Салам Алайком – "Мир вам"

Це привітання доречне, якщо ви увійшли в закрите місце або зустрілися із кимось знайомим. Також це привітання можна скоротити до "Салам".

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Іншалла – "Воля Аллаха"

Це молитовний вислів, який використовують мусульмани. Він значить, що на все є воля Аллаха – як він вирішить, так і буде. Часто цей вислів використовують в побуті – щоб показати, що людина не знає, коли щось трапиться, або ж не хоче робити це зараз.

Якщо у вас хтось просить про щось, а ви хочете, щоб людина зачекала – можна використовувати цей вислів.



Місцевим мешканцям буде приємно, якщо ви подякуєте або привітаєтеся їх мовою / Фото Unsplash

Хабібі – "Моє кохання"

Цим висловом єгиптяни зазвичай висловлюють свою глибоку прихильність та товариське ставлення до туристів.

Лазез – "Смачно"

Коли куштуєте місцеві страви у ресторані або кафе, можете похвалити майстерність повара саме цим словом.

Цікаво Не тільки кальян та пахлава: які сувеніри можна привезти з Туреччини

Саедні Мін Фадлек – "Допоможи мені"

Такою фразою ви можете звернутися до місцевих жителів – будьте певні, вони звернуть увагу та допоможуть вам у скрутній ситуації.



Ви можете звернутися до людей із проханням про допомогу / Фото Unsplash

Аайєз Ашрап Майя – "Хочу води"

Єгипет – спекотна країна, тому не варто недооцінювати важливість цієї фрази. Вам підкажуть, де розташований найближчий магазин.

Може зацікавити – Дізнайтеся про авіаперевізника Ryanair: дивіться відео