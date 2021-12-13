Туреччина – країна з багатою культурою та давньої історією. Тут є чудова їжа, неймовірні килими ручної роботи, ароматні спеції – усе це можна придбати та привезти додому.
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Турки або джезви
Джезва – один з найпопулярніших сувенірів / Фото Unsplash
Кава в джезві – національна гордість Туреччини, тут її варять і п'ють на кожному кроці. Турки відрізняються одна від одної матеріалами та розміром.
Найчастіше продаються турки з алюмінію та міді. Алюмінієві зазвичай дешевші, а мідні – дорожчі.
Кальяни та тютюн
Тут можна придбати різні види кальянів / Фото Unsplash
Якщо полюбляєте кальян, неодмінно придбайте його в цій країні. У продажу є різні моделі – від крихітних сувенірних до великих на кілька трубок.
Ті, хто вже має вдома кальян, можуть купити тютюн – адже в Туреччині неймовірний асортимент.
Спеції
Місцеві спеції дуже популярні / Фото Unsplash
Клімат Туреччини дає змогу вирощувати різноманітні прянощі. Найпопулярнішим є червоний перець пластівцями – його додають майже до кожної страви.
Також у крамницях ви знайдете шафран, куркуму, чорний перець, карі, мускатний горіх тощо.
Їжа
Оливки й маслини
В Туреччині можна придбати різні види оливок / Фото Unsplash
В Туреччині вирощують надзвичайно багато оливок, тому на прилавках можна знайти безліч варіацій. Окрім того, до кошиків туристів часто потрапляє й оливкова олія.
Варення з пелюсток троянд
З квіток роблять варення та різні інші десерти. Воно є дуже оригінальним та підійде тим, хто полюбляє насичений та солодкий смак ласощів.
Сир
В Туреччині можна знайти різні сири: білий, сільський, твердий, сир із цвіллю, косички та мотузки. Гурмани зазвичай везуть з країни кілька видів до смаку.
Кава та чай
Турецький чай / Фото Unsplash
Чорний чай і кава – улюблені напої турків. Туристи зможуть знайти в магазинах пакування різної ваги. Смак цих напоїв в Туреччині зазвичай дуже насичений – якщо полюбляєте такі, неодмінно візьміть їх додому.
Найшанованіша кава в Туреччині – Mehmet Efendi, а чай – Çaykur.
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Килими
Турецькі килими / Фото Unsplash
В Туреччині можна придбати килими ручної роботи будь-яких розмірів. Вартують вони чимало – за великий килим можна заплатити 1000 доларів і навіть більше.
Однак цей сувенір буде тішити вас довгі роки й стане родзинкою оселі. Якщо хвилюєтеся, як довезти великий килим – усе просто. Більшість магазинів пропонують послуги з доставки в будь-яку країну.