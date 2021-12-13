Туреччина – країна з багатою культурою та давньої історією. Тут є чудова їжа, неймовірні килими ручної роботи, ароматні спеції – усе це можна придбати та привезти додому.

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Турки або джезви



Джезва – один з найпопулярніших сувенірів / Фото Unsplash

Кава в джезві – національна гордість Туреччини, тут її варять і п'ють на кожному кроці. Турки відрізняються одна від одної матеріалами та розміром.

Найчастіше продаються турки з алюмінію та міді. Алюмінієві зазвичай дешевші, а мідні – дорожчі.

Кальяни та тютюн



Тут можна придбати різні види кальянів / Фото Unsplash

Якщо полюбляєте кальян, неодмінно придбайте його в цій країні. У продажу є різні моделі – від крихітних сувенірних до великих на кілька трубок.

Ті, хто вже має вдома кальян, можуть купити тютюн – адже в Туреччині неймовірний асортимент.

Спеції



Місцеві спеції дуже популярні / Фото Unsplash

Клімат Туреччини дає змогу вирощувати різноманітні прянощі. Найпопулярнішим є червоний перець пластівцями – його додають майже до кожної страви.

Також у крамницях ви знайдете шафран, куркуму, чорний перець, карі, мускатний горіх тощо.

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Їжа

Оливки й маслини



В Туреччині можна придбати різні види оливок / Фото Unsplash

В Туреччині вирощують надзвичайно багато оливок, тому на прилавках можна знайти безліч варіацій. Окрім того, до кошиків туристів часто потрапляє й оливкова олія.

Варення з пелюсток троянд

З квіток роблять варення та різні інші десерти. Воно є дуже оригінальним та підійде тим, хто полюбляє насичений та солодкий смак ласощів.

Сир

В Туреччині можна знайти різні сири: білий, сільський, твердий, сир із цвіллю, косички та мотузки. Гурмани зазвичай везуть з країни кілька видів до смаку.

Кава та чай



Турецький чай / Фото Unsplash

Чорний чай і кава – улюблені напої турків. Туристи зможуть знайти в магазинах пакування різної ваги. Смак цих напоїв в Туреччині зазвичай дуже насичений – якщо полюбляєте такі, неодмінно візьміть їх додому.

Найшанованіша кава в Туреччині – Mehmet Efendi, а чай – Çaykur.

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Килими



Турецькі килими / Фото Unsplash

В Туреччині можна придбати килими ручної роботи будь-яких розмірів. Вартують вони чимало – за великий килим можна заплатити 1000 доларів і навіть більше.

Однак цей сувенір буде тішити вас довгі роки й стане родзинкою оселі. Якщо хвилюєтеся, як довезти великий килим – усе просто. Більшість магазинів пропонують послуги з доставки в будь-яку країну.