Дізнайтеся, які сувеніри є найпопулярнішими в Туреччині, чому турки приносять тварин у жертву та як проводять ніч перед весіллям. Турецькі традиції сягають корінням старих часів і глибоко шановані й досі.

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Амулет назар



Назву цього амулета можна перекласти як "лихе око" / Фото Unsplash

Цей сувенір є одним із найпопулярніших в Туреччині. Блакитні очі виготовляють зі скла. Вони мають на меті "відштовхнути" негативну енергію, що може загрожувати людині.

Цікаво, що за повір'ям саме блакитні очі є найлихішими та виділяють "негативну енергію". Покликання скляного ока – стати "щитом" від чужих злих думок.

Часто ці амулети приколюють до одягу новонароджених, чіпляють над дверима в будинках і навіть офісах.

Сватання



Родина нареченого перед весіллям приходить в гості до дівчини / Фото Unsplash

Коли родина хоче одружити сина, спершу старші люди приходять в гості до потенційної нареченої. Вважають, що саме сім'я має визначити, чи підходить дівчина їх сину.

Під час обряду сватання наречена робить каву по-турецьки та подає майбутнім свекрам. У цей час вони ретельно роздивляються дівчину.

Турецький чай



В Туреччині чай подають у магазинах, офісах і навіть в перукарні / Фото Unsplash

Цей міцно-червоний напій подають у склянці, що має форму тюльпана. Турецький чай є складовою місцевої гостинності.

Де б ви не були у Туреччині, вам неодмінно подадуть чашку чаю на знак привітання.

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Ніч хни



Перед весіллям руки нареченої фарбують хною / Фото Unsplash

Так називають ніч перед весіллям. У цей час на руки нареченої наносять візерунки хною. Традиційно хна символізує кров, що знаменує перехід нареченої від дівчини до жінки.

Боротьба в олії



Чоловіки обмазуються олією перед боротьбою / Фото MK-Turkey

Цей вид спорту дуже популярний в Туреччині. Борці обмащуються оливковою олією та змагаються у силі й вправності. Такі матчі можуть тривати до 40 хвилин і надзвичайно захоплюють глядачів.

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Гучні сигнали авто



Сигнали авто можуть символізувати урочисту подію / Фото Unsplash

Турки славляться нетерплячістю, коли йдеться про керування машиною. Вони часто і протяжно сигналять один одному на дорозі.

Втім, у сигналів авто є ще один сенс. Ними також "оголошують" про свято або урочисту подію. Відтак турки сигналять під час весільної церемонії й навіть коли відправляють родича на військову службу.

Жертвоприношення



Чимало людей приносять в жертву тварин / Фото Unsplash

Наприкінці священного місяця Рамадану турки традиційно приносять в жертву тварину, а її м'ясо роздають бідним.

Жертви приносять не тільки після Рамадану. Популярним стало робити це в інший час, коли потрібен успіх у певній справі. Наприклад, коли місцеві мешканці хочуть віддати заміж доньку або влаштуватися на хорошу роботу.

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