Турецька кухня надзвичайно смачна. Десерти й солодощі займають у ній важливе місце. Мандрівникам варто скуштувати різні види смаколиків та обрати ті, що найбільше довподоби.

Читайте також Сезон лиж майже розпочався: популярний турецький курорт Ерджієс вкрився снігом

Рахат-лукум



Рахат-лукум / Фото Wikipedia

Ці ласощі завоювали особливу любов туристів. Рахат-лукум роблять на основі цукрового сиропу, доповнюючи масу шматочками горіхів, молоком або фруктовими наповнювачами.

Рахат-лукум в Туреччині часто продається на вагу. Однак для сувенірів краще купувати варіанти в коробці – так ви зможете довезти ласощі цілими.

Вартість: можна знайти маленькі пакування, що коштують 1 – 2 долари. Велика коробка, в якій може бути до кілограма ласощів, обійдеться близько 10 доларів.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Халва



Турецька халва / Фото Little green spoon

Турецьку халву роблять на основі тахінної пасти – тому вона зовсім не схожа на звичну нас халву із зернят соняшника.

Тахінну пасту роблять з насіння кунжуту. Ці ласощі дуже смачні, хоча й калорійні – краще ними не зловживати.

В супермаркетах та на базарах можна знайти безліч варіантів халви: як чисту, так і з горішками, шоколадом, ваніллю тощо. Особливою популярністю користується халва з фісташками.

Вартість: десерт коштує від 2 до 5 доларів за 250 грамів. Ціна залежить від паковання та додатків до халви.

Пахлава



Тісто пахлави просочують медом / Фото Unsplash

Пахлава – солодощі з листкового тіста, просочені медовим сиропом та наповнені горішками. В турецькій пахлаві використовують мигдаль, фісташки та волоський горіх.

Вартість: Цей десерт є досить дорогим – пів кілограма коштують близько 10 доларів.

Цікаво Як компактно зібрати валізу у подорож: секрети від колишніх стюардес

Кадаіф



Кадаіф / Фото Samggroup

Кадаіф – турецькі рулетики з тіста. Десерт виглядає дуже незвично – його випікають з тоненьких ниток тіста, у результаті чого виріб стає дуже хрустким.

Тісто просочують медовим сиропом, як і для пахлави. Незвичний десерт також називають "волоссям янгола".

Можна знайти рулетики з горіховою начинкою, а також политі сиропом.

Вартість: ціна залежить від начинки та починається від 7 доларів за пів кілограма.