Турецька кухня надзвичайно смачна. Десерти й солодощі займають у ній важливе місце. Мандрівникам варто скуштувати різні види смаколиків та обрати ті, що найбільше довподоби.
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Рахат-лукум
Рахат-лукум / Фото Wikipedia
Ці ласощі завоювали особливу любов туристів. Рахат-лукум роблять на основі цукрового сиропу, доповнюючи масу шматочками горіхів, молоком або фруктовими наповнювачами.
Рахат-лукум в Туреччині часто продається на вагу. Однак для сувенірів краще купувати варіанти в коробці – так ви зможете довезти ласощі цілими.
Вартість: можна знайти маленькі пакування, що коштують 1 – 2 долари. Велика коробка, в якій може бути до кілограма ласощів, обійдеться близько 10 доларів.
Халва
Турецька халва / Фото Little green spoon
Турецьку халву роблять на основі тахінної пасти – тому вона зовсім не схожа на звичну нас халву із зернят соняшника.
Тахінну пасту роблять з насіння кунжуту. Ці ласощі дуже смачні, хоча й калорійні – краще ними не зловживати.
В супермаркетах та на базарах можна знайти безліч варіантів халви: як чисту, так і з горішками, шоколадом, ваніллю тощо. Особливою популярністю користується халва з фісташками.
Вартість: десерт коштує від 2 до 5 доларів за 250 грамів. Ціна залежить від паковання та додатків до халви.
Пахлава
Тісто пахлави просочують медом / Фото Unsplash
Пахлава – солодощі з листкового тіста, просочені медовим сиропом та наповнені горішками. В турецькій пахлаві використовують мигдаль, фісташки та волоський горіх.
Вартість: Цей десерт є досить дорогим – пів кілограма коштують близько 10 доларів.
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Кадаіф
Кадаіф / Фото Samggroup
Кадаіф – турецькі рулетики з тіста. Десерт виглядає дуже незвично – його випікають з тоненьких ниток тіста, у результаті чого виріб стає дуже хрустким.
Тісто просочують медовим сиропом, як і для пахлави. Незвичний десерт також називають "волоссям янгола".
Можна знайти рулетики з горіховою начинкою, а також политі сиропом.
Вартість: ціна залежить від начинки та починається від 7 доларів за пів кілограма.