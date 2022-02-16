Бангкок змінює офіційну назву

Кабінет міністрів Таїланду схвалив проєкт про оновлення назв країн, територій, адміністративних зон та столиць. Однак, нова назва набере чинності лише після того, як її перевірить комітет з перевірки законопроєктів.

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Це рішення зіштовхнулося з критикою, однак насправді зміни будуть несуттєвими. У заяві Королівського товариства йдеться про те, що надалі використовуватимуться обидві назви столиці. В офіційних документах зазначатимуть назву Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, але за нею у дужках писатимуть "Бангкок".

Що означає Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

Насправді столиця Таїланду національною мовою завжди називалася Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, а простіше найменування Бангкок було в англійській та інших мовах. Але з 2001 року до цього часу його використовували й як офіційну назву.

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У перекладі з тайської Крунг-Тхеп-Маха-Накхон має дуже поетичне значення – "Місто янголів, велике місто". Цікаво, що це є скороченою назвою, повністю вона звучить так: "Крунг Теп Маха Накхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатит Саккатхаттійя Вітсанукам Прасіт".

Це перекладається як "Місто янголів, велике місто, резиденція Смарагдового Будди, неприступне місто бога Індри, велика столиця світу, наділена дев'ятьма коштовними камінцями, щасливе місто, багатий величезним королівським палацом, що нагадує небесну оселю, де царює перероджений бог, місто, подароване Індрою і побудоване Вішнукарном".

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