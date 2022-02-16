Бангкок меняет официальное название

Кабинет министров Таиланда одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Однако новое название вступит в силу только после того, как его одобрит еще и комитет по проверке законопроектов.

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Это решение столкнулось с критикой, однако на самом деле изменения будут несущественными. В заявлении Королевского общества говорится, что в дальнейшем будут использоваться оба названия столицы . В официальных документах будут отмечать название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, но за ним в скобках будут писать "Бангкок".

Что означает Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

На самом деле, столица Таиланда на национальном языке всегда называлась Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, а более простое наименование Бангкок было в английском и других языках. Но с 2001 года до этого времени его использовали и как официальное название.

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В переводе с тайского Крунг-Тхеп-Маха-Накхон имеет очень поэтическое значение – "Город ангелов, большой город" . Интересно, что это сокращенное название, полностью оно звучит так: "Крунг Тхеп Маха Накхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит".

Это переводится как "Город ангелов, большой город, резиденция Изумрудного Будды, неприступный город бога Индры, большая столица мира, наделенная девятью драгоценными камнями, счастливый город, богатый огромным королевским дворцом, напоминающим небесную обитель, где царствует перерожденный бог, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном".