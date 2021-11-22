Басейн, кінотеатр та спортзал: у чому різниця між 3 та 5-зірковими готелями

Від класу готелю зазвичай залежить ціна путівки. Отже, туристам варто дізнатися, чим різні готелі відрізняються один від одного перед тим, як бронювати поїздку.

Розташування, якість послуг, близькість до моря – усе це впливає на "зірковість" готелю. У п'ятизірковому готелі має бути відповідна кількість кімнат, а гостям доступний широкий перелік різноманітних зручностей.

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Вимоги до тризіркового готелю

У такому закладі обов'язково має бути:

вивіска, що світиться,

парадний вхід для гостей та окремий службовий вхід,

пожежна сигналізація, опалення, система кондиціонування, холодна та гаряча вода,

телефони в кімнатах та у вестибюлях,

у кожній кімнаті має бути санвузол,

мінімальна площа одномісного номера – 8 квадратних метрів,

санітарні приміщення загального користування,

питна вода у пляшках,

сейфи,

приміщення громадського користування з меблями, килимами та декоративними композиціями.



До кожного класу готелів є конкретні вимоги / Фото Unsplash

Також у тризірковому готелі не обійтися без цілодобової стійки реєстрації, регулярного прибирання номерів, сервісу з доставки багажу, заміни рушників та постелі.

Тут ви маєте знайти ще й перукарню, послуги зі зберігання багажу, обмін валюти, виклик таксі, прасування, чищення взуття, і, звісно, стоянку для автомобілів.

До курортних готелів висувають ще одну вимогу – наявність басейну. Персонал має працювати в уніформі та мати бейджики з іменами.

За все це ви маєте змогу платити не тільки готівкою, а й кредитною карткою.

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Вимоги до п'ятизіркового готелю

Готель, що має 5 зірок, зобов'язаний забезпечити увесь сервіс, перелічений вище. Але до таких закладів вимог набагато більше:

у кімнатах має бути мінібар,

гості можуть замовити будь-які послуги, не виходячи із номера,

у п'ятизірковому готелі має бути велика територія та просторі кімнати,

в будівлі готелю має бути кілька ліфтів,

площа двомісного номера має становити не менше 12 квадратних метрів,

Зазвичай у п'ятизіркових готелях є кілька різних басейнів. Їжа тут краща й різноманітніша, оздоблення готелю і кімнат – красивіше. Також у готелях вищого класу можуть бути дорожчі меблі й техніка у номерах. Гостям тут пропонують більше розваг: наприклад, нічний клуб, тренажерний зал, кінотеатр.